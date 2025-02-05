Жителі Покровська та Дружківки загинули під обстрілами у вівторок

Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

Один житель міста Покровськ та один житель міста Дружківка Краматорського району Донецької області загинули внаслідок обстрілів з боку російських окупантів за минулу добу, ще чотири людини в області за добу дістали поранення, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"У Покровську 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 2 будинки і авто; у Гришиному поранено людину", - написав Філашкін у Телеграм у середу.

У Сіверську Бахмутського району, за його словами, було пошкоджено вісім будинків.

"Краматорський район. У Лимані пошкоджено адмінбудівлю, підприємство і 6 гаражів; у Ставках пошкоджено адмінбудівлю. У Дружківці пошкоджено 7 будинків, крамницю та промисловий об'єкт. У Тихонівці Миколаївської громади пошкоджено будинок. У Краматорську пошкоджено нежитлове приміщення", - розповів голова обладміністрації.

За словами Філашкіна, всього за добу російські окупанти 17 разів обстріляли населені пункти Донецької області. З лінії фронту евакуйовано 249 людей, у тому числі восьмеро дітей.