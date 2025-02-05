Диверсії проти військових та напади на співробітників ТЦК - це частина роботи під кураторством російських спецслужб – керівник ЦПД

Вбивство співробітника ТЦК у Пирятині Полтавської області також є наслідком інформаційних операцій спецслужб РФ, направлених на розкол в українському суспільстві між цивільними та військовими, розслідування правоохоронців встановить всі деталі, підкреслює керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді нацбезпеки і оборони України Андрій Коваленко .

В коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" Коваленко розповів, що на даний час за операції в Україні проти військових і безпосередньо ТЦК відповідають дві російські структури – ФСБ та ГРУ Генштабу РФ (воєнна розвідка).

У воєнній розвідці РФ, як підкреслив Коваленко, є відділ, який відповідає за диверсії у інших країнах. "І це стосується не тільки України, а й Європи в цілому. ГРУ фактично повернулося до функцій, які воно виконувало в часи Радянського союзу – фактично відродило відділ, який спеціалізувався на зовнішніх диверсіях, і зараз вливає туди ресурси, щоб здійснювати диверсійну діяльність", пояснив він.

"Мета ворожих операцій проти ТЦК – поглибити розкол між цивільними і військовими", - наголосив керівник ЦПД.

Від підкреслив, що ворог враховує певне невдоволення, яке існує в українському суспільстві, нарощує пропагандистські сили для масштабування окремих невдалих випадків діяльності ТЦК на якомога більший сегмент українського населення.

Говорячи про алгоритм роботи ворога, Коваленко пояснив, що через Телегра-канали спецслужби РФ шукають людей, які висловлюють певні погляди, в подальшому входять з ними в контакт і пропонують гроші – від $500 і вище за виконання тих чи інших дій.

"Часто представники спецслужб ворога не кажуть напряму про те, що людина має закласти саме вибухівку: просто дають адресу і кажуть покласти пакунок біля входу в будівлю. За це обіцяють "легкі гроші". Здебільшого використовують підлітків, які далекі від реального інформаційного поля, навіть не замислюються, що підривають ТЦК чи здійснюють теракт проти поліцейських", - додав він.

Втім, за словами Коваленка, інколи мова йде про свідомі дії, коли людина має певні погляди та є активним учасником груп умовних російських націоналістів чи антифашистів.

Відповідаючи на запитання, чи є безпосередньо випадок із вбивством співробітника ТЦК на Полтавщині інспірованим ворогом, Коваленко сказав: "На це мають відповісти правоохоронці. Це може бути інша історія, але точно це є наслідком інформаційної операції, яка ведеться проти України і проти мобілізації, щоб нагнітати ненависть в українському суспільстві і поширювати її на військових".

Також, за його словами, ворог намагається навіювати меседж про те, що нібито війна не завершується, бо військові хочуть воювати.

"Під меседжами, що так відбувається вся мобілізація, ворог робить образ мобілізації насильницьким, створює розкол між цивільними та військовими. Розкол "цивільні –військові" і внутрішнє протистояння - це магістральна задача російських пропагандистів", - підкреслив Коваленко.

Для цього, як уточнив він, РФ використовує в тому числі українців, які втекли з України і почали працювати на РФ. "З них роблять лідерів думок. Є різні персонажі, які сидять в Австрії, Нідерландах, Канаді, ведуть свої ютюб-канали і записують пісні про ТЦК", - додав він.

"Щоб ефективно протидіяти російським операціям, маємо постійно пояснювати, інформувати населення про методи вербовки і наслідки роботи на ворога", - сказав Коваленко, говорячи про методи протидії російським спецопераціям. Він додав, що одночасно йде постійний процес блокування ворожих ресурсів, через які поширюється агресивна пропаганда.

"Всі, хто працюють на ворога, опиняються за гратами швидше, ніж отримують гроші від росіян. Крім того, ворог здебільшого взагалі не виплачує гроші. Легкі гроші, які їм обіцяють, позбавляють наших громадян майбутнього і життя в принципі", - резюмував Коваленко.

Він додав, що в кожному суспільстві є такий прошарок людей, особливо під час війни. "Дуже важливо тримати це під контролем. Церква може суттєво допомогти в цьому плані, але не тому сенсі, що саме ці люди є парафіянами, а тому, що їхні родичі, знайомі ходять у церкву. В селах, маленьких населених пунктах церква є основним збірником інформації для і про населення", - додав він.

Разом з тим, як підкреслює керівник ЦПД, більшість випадків диверсій на замовлення ворога правоохоронці наразі попереджають, а виконавців затримують, тому не варто казати про якусь катастрофічну ситуацію із впливом інформоперацій ворога на ситуацію в Україні.

"Наразі масштабного настрою в українському суспільстві, якого ворог хотів би досягнути – немає. Думаю, що він цього і не досягне", - додав Коваленко.