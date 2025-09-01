Інтерфакс-Україна
11:05 01.09.2025

Росіяни шантажували підозрюваного у вбивстві Парубія інформацією про зниклого безвісти на війні сина – ЗМІ

Фото: https://www.facebook.com/pryamiy

Російські спецслужби протягом року шантажували підозрюваного у вбивстві народного депутата фракції "Європейська солідарність" Андрія Парубія інформацією про те, де знаходиться його син, який вважається зниклим безвісти на війні, повідомляє телеканал "Прямий" з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

"Відомо, що у росіян існує цілий список на усунення, саме в патріотичних колах. Андрій Парубій був одним із цілого списку українських патріотів, яких планувалося вбити в найближчий час", - йдеться в повідомленні на сторінці телеканалу у Facebook в понеділок.

За даними джерел, підозрюваного схопили працівники карного розшуку Національної поліції України. "Наразі вбивця дає свідчення, які чітко вказують на російський слід в даному злочині. В сумі це може вказувати на провал заходів влади з протидії тероризму", - відзначається в повідомленні.

Агентство "Інтерфакс-Україна" поки не має підтвердження чи спростування цієї інформації.

Як повідомлялося, народного депутата Верховної Ради VI-IX скликань, спікера парламенту в 2016-2019 рр. Парубія застрелили на вулиці у Львові опівдні 30 серпня. Невідомий чоловік здійснив декілька пострілів у політика, внаслідок яких той загинув на місці.

Ймовірного стрільця у справі про убивство Парубія затримали у Хмельницькій області, він вже дав перші показання. Голова Національної поліції України Іван Вигівський заявив, що в злочині є російський слід.

