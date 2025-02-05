Інтерфакс-Україна
Події
13:18 05.02.2025

СБУ встановила обставини вербування терориста, якого спецслужби РФ підірвали в будівлі ТЦК у Рівному

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СБУ встановила обставини вербування терориста, якого спецслужби РФ підірвали в будівлі ТЦК у Рівному

Служба безпеки України задокументувала злочини окупантів, які організували теракт у Рівненському обласному ТЦК 1 лютого, використавши завербованого агента.

"Встановлено, що рф завчасно підготувала ліквідацію свого агента як "зайвого" свідка теракту проти Сил оборони. За матеріалами справи, терористом виявився 21-річний безробітний із Житомирщини, який шукав швидкі заробітки на телеграм-каналах. Там його завербував представник російських спецслужб, який запропонував молодику гроші за виконане завдання. За його вказівкою агент прибув до Рівного із саморобним вибуховим пристроєм (СВП), що був замаскований у туристичному рюкзаку", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі в середу.

Зазначається, що терориста навмисно підірвали разом із вибухівкою, з якою він зайшов всередину будівлі. Крім того, 8 військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Встановлено, що вибухівка була споряджена мобільним телефоном, до якого мали віддалений доступ спецслужби РФ. Ще один гаджет із "дистанційним управлінням" фігурант тримав у своїх руках, коли заходив до будівлі ТЦК.

За допомогою камери телефону російські спецслужбісти зафіксували, коли агент зайшов з вибухівкою до приміщення і одразу активували СВП через виклик. Внаслідок цього терорист загинув, а 8 військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Наразі триває розслідування у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Правоохоронці встановлюють всі обставини злочину та винних осіб.

Теги: #вербування #рівненський #тцк #теракт

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