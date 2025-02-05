Нові санкції плануються стосовно тіньового флоту РФ та пропагандистів - РНБО

Фото: пресслужба РНБО

Новий пакет санкцій буде введений до причетних до експорту нафтопродуктів з РФ, виготовленні і розповсюдженні антиукраїнських фільмів, а також до вивезення культурних цінностей з окупованих районів України, повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Литвиненко.

"Служба безпеки разом з розвідувальними органами, службою зовнішньої розвідки та головним управлінням пропонує ввести санкції щодо 83 фізичних осіб за сприяння експорту російських нафтопродуктів із портів держави-агресора. Йдеться фактично про тіньовий флот", - сказав Литвиненко на засіданні РНБО за участі президента України Володимира Зеленського, відео якого опубліковане в телеграм-каналі голови держави у середу.

Другий пакет сформований за пропозиціями Міністерства культури України та стосується 41 фізичної та 47 юридичних осіб. За словами голови РНБО, він стосується "виробників пропагандистських російських фільмів та компаній, що спеціалізуються на формуванні, випуску на розповсюдженні (продукції – ІФ-У) антиукраїнського змісту в торговельній мережі".

"І третій пакет, сформований Службою безпеки на основі матеріалів Міністерства культури та інформаційної політики щодо росіян, які сприяли вивезенню українського національного надбання з українських музеїв, які знаходилися на окупованій території, з Херсону і т.д.", - додав Литвиненко.