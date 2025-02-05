Інтерфакс-Україна
Події
09:25 05.02.2025

Сили оборони збили вночі 57 ворожих дронів зі 104

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Сили оборони збили вночі 57 ворожих дронів зі 104
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/11260

Українські захисники збили в ніч на середу, 5 лютого, 57 ударних безпілотників типу Shahed, а також дронів-імітаторів інших типів, повідомляється в телеграм-каналі Повітряних сил Збройних сил України.

"Станом на 09:00 підтверджено збиття 57-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Хмельницькій та Кіровоградській областях", - йдеться в повідомленні.

Крім того, 42 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачено без негативних наслідків.

"Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Кіровоградщина, Сумщина, Харківщина та Донеччина", - розповіли в Повітряних силах.

Про постраждалих та руйнування не повідомляється.

Як зазначено, у ніч на 5 лютого (із 20:00 4 лютого) противник атакував двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Курської обл. та 104-ма ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

Теги: #повітряні_сили #бпла_рф

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