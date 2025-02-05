5 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1078 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1078 RUSSIAN AGRESSION

5 лютого в Україні відзначають День Державної спеціальної служби транспорту.

Також сьогодні День ерудита, Всесвітній день "Нутелли", Всесвітній день читання вголос, Всесвітній день Рейкі для тварин.

Православна церква вшановує пам'ять святої мучениці Агафії.

День Державної спеціальної служби транспорту

Відзначається в Україні щорічно згідно з Указом Президента України (№ 14/2025 від 06 січня 2025 р.).

Це рішення зазначає важливість служби у підтримці функціонування транспортної інфраструктури, особливо в умовах війни.

Державна спеціальна служба транспорту ДССТ — це військове формування, що входить до структури Міністерства оборони України з 2017 року. Служба виконує ключові завдання щодо гарантування безпеки на транспортних об’єктах.

Фахівці ДССТ займаються розмінуванням, встановленням фортифікаційних споруд, відновленням залізничних колій та мостів, які постраждали під час війни. Їхня діяльність є критично важливою для підтримки обороноздатності країни та забезпечення логістики військових перевезень.

Всесвітній день Рейкі для тварин

Рейкі — це японська енергетична практика зцілення, яка виникла на початку 1920-х років завдяки вченням Мікао Усуї. Вона передбачає передачу життєвої енергії через легкий дотик або навіть на відстані, сприяючи зниженню стресу та покращенню загального самопочуття. У випадку з тваринами, Рейкі допомагає їм розслабитися, зменшити тривожність та підтримати й пришвидшити процеси зцілення.

Цей день нагадує нам про важливість вибору: ставитися до тварин з любов’ю та співчуттям, надавати їм право на власний простір і повагу.

День ерудита

День ерудита, що припадає на 5 лютого, відзначається у всьому світі. Свято присвячене інтелектуально обдарованим людям, що мають великий багаж знань та вміло користуються ним.

Всесвітній день читання вголос

Всесвітній день читання вголос, глобальний рух за грамотність, відзначається для того, щоб наголосити важливість читання вголос і обміну історіями. Цей особливий день, що відзначається різноманітними заходами та подіями, має на меті звернути увагу на силу слова та радість читання в громадах у світі.

Цього дня народилися:

440 років від дня заснування у Львові (1585) Успенського Ставропігійського братства;

175 років від дня народження Остапа Степановича Терлецького (1850–1902), українського літературознавця, публіциста, видавця, громадсько-політичного діяча;

110 років від дня народження Віктора Владиславовича Адамкевича (1915-1973), художника, графіка, педагога;

110 років від дня народження Роберта Гофстедтера (1915-1990), американського фізика, лауреата Нобелівської премії у галузі фізики (1961);

90 років від дня народження Бориса Микитовича Наріжного (1935-2006), українського прозаїка, публіциста, історика.

Ще цього дня:

1904 - Війська США покинули Кубу після шести років окупації. Президент Республіки Куба Томас Пальма подякував американцям за дружбу;

1917 - Схвалена чинна конституція Мексики, яка першою в світі закріпила соціальні права;

1918 - У Києві на засіданні Ради народних міністрів УНР ухвалено план організації реєстрового "Вільного козацтва" в Україні, яке мало здійснювати внутрішню охорону повітів, та проєкт закону про громадські роботи;

1919 - Перша в Європі регулярна пасажирська авіалінія компанії Deutsche Luft-Reederei GmbH зв'язала в Німеччині Берлін і Веймар;

1924 - Радіо ВВС почало передавати з Гринвіцької обсерваторії сигнали точного часу;

1928 - Німецький хімік Адольф Віндаус уперше синтезував вітамін D, брак якого спричиняє рахіт;

1924 - Гринвіцька обсерваторія почала передавати погодинні звукові сигнали точного часу по радіо;

1935 - У Нью-Йорку організатори професійного боксу ухвалили рішення, що двобої за чемпіонське звання не можуть тривати більше 15 раундів;

1952 - Нью-Йорк став першим містом світу, де почали використовувати триколірні світлофори;

1958 - Під час військових навчань поблизу узбережжя Джорджії в авіакатастрофі загублено водневу бомбу, яку не вдалося знайти досі;

1971 - З'явився фондовий індекс NASDAQ ("Автоматизовані котирування Національної асоціації дилерів із цінних паперів США");

1977 - Заарештовані лідери Української Гельсінської групи Микола Руденко й Олекса Тихий;

1979 - Аргентина відкрила антарктичну науково-дослідну станцію Бельграно II;

1989 - Розпочав мовлення всеєвропейський канал Eurosport;

1991 - Столиця Киргизстану, що 65 років носила ім'я Фрунзе, перейменована в Бішкек;

1992 - Україна встановила дипломатичні відносини з Норвегією;

1999 - Майк Тайсон, колишній чемпіон світу з боксу серед професіоналів, одержав рік тюрми за побиття двох людей, машина котрих зіткнулася з автомобілем Тайсона. Боксер відсидів лише 3,5 місяці;

2009 – За викуп 3 млн 200 тис. доларів, сомалійські пірати відпустили судно "Фаїна", у складі екіпажу якого було 17 українців. Судно перебувало у полоні з 25 вересня 2008 р.

Церковне свято:

Святої мучениці Агафії

Свята мучениця Агафія постраждала через свою віру в Христа 251 року. Вона народилася в заможній родині в місті Панорм (нині Палермо). В той час місцевим правителем був жорстокий Кінтіан, якого поставив на цю посаду імператор Декій, відомий своєю ненавистю до християн. Того часу імператором була розіслана вказівка переслідувати всіх, хто вірить в Бога.

Коли свята Агафія прийшла на суд до Кінтіана, він почув про її багатство, а тому не відразу віддав на муки. Спочатку її помістили разом з багатою жінкою-язичницею Афродісією, сподіючись, що вона та її 5 дочок навернуть Агафію на інший шлях. Тоді б Кіріан взяв її собі за дружину і забрав багатства сім’ї собі. Але ні наряди, ні частування, ні веселощі не торкнулися серця дівчини. Тоді кинули Агафію до темної в’язниці. А на ранок її роздягли, прив’язали до дерева оголену і жорстоко побили. А груди вирізали.

Після тортур дівчину кинули до в’язниці. Вночі зійшов до неї апостол Павло, який зцілив її рани та предрік, що Кінтіан помре і буде страшно мучитися перед смертю.

Коли на ранок Кінтіан побачив, що рани Агафії зцілилися, то страшно розлютився. Він знову почав її катувати, але в місті почався землетрус, якого дуже злякалися жителі. Вони думали, що це Господь їх карає за святу мученицю. Кінтіан побоявся народного обурення, а тому відіслав Агафію до в’язниці, де вона і померла зі словами до Бога на устах.

Коли місцеві жителі дізналися про смерть Агафії, то прийшли в темницю, забрали її тіло, щоб з честю поховати. Раптом підійшов до них юнак і з ним 100 прекрасних отроків, та поклав в труну до дівчини дощечку з написом: "Непорочний розум, добровільна жертва Богу, і батьківщини порятунок", а тоді став невидимим. І зрозуміли люди, що це був янгол Божий.

А Кінтіан разом зі своїми воїнами пішов в Панорм, щоб заволодіти багатствами Агафії. По дорозі вони переправлялися через річку, де всі і померли. Довго його тіло шукали та не знайшли.

Вважається, що Агафія захищає домашню худобу, а також допомагає при пожежі. Тому селяни 18 лютого намагалися приголубити свою домашню худобу, почистити хлів, ситно нагодувати.

18 лютого обов’язково молилися святій Агафії, щоб захистити будинок від пожежі. А ще ставили свічки перед її іконами за упокій померлих родичів.

Іменини: Антон, Макар, Михайло, Олександра, Василиса.