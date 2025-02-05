Інтерфакс-Україна
Події
06:25 05.02.2025

У Чорному морі - один ворожий корабель - ВМС ЗСУ

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Один ворожий корабель-ракетоносій загальним залпом до 4 ракет “Калібр” зафіксований в акваторії Чорного моря станом на 6:00 середи, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні, натомість в Середземному морі шість ворожих кораблів, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 22 ракет, повідомляється в телеграм-каналі Військово-морських сил Збройних Сил України.

За добу в інтересах РФ  окупованою Керченською протокою до Чорного моря пройшли 10 суден, одне з них продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 5 суден, з яких два йшли з протоки Босфор.

Джерело: https://t.me/ukrainian_navy/11275

Теги: #флот #війна #рф

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