Ворожий удар по Харкову спровокував пожежу, даних щодо постраждалих немає - Терехов

Окупанти поцілили по адміністративній будівлі, розташованій у Салтівському районі Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"На місці влучання пожежа. У багатоповерхівці, що навпроти, вибиті вікна. Постраждала АЗС. Інформація про постраждалих на дану хвилину не надходила. На місці працюють усі відповідні служби", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/2110