Інтерфакс-Україна
Події
03:23 05.02.2025

Ворожий удар по Харкову спровокував пожежу, даних щодо постраждалих немає - Терехов

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Окупанти поцілили по адміністративній будівлі, розташованій у Салтівському районі Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"На місці влучання пожежа. У багатоповерхівці, що навпроти, вибиті вікна. Постраждала АЗС. Інформація про постраждалих на дану хвилину не надходила. На місці працюють усі відповідні служби", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/2110

Теги: #харків #дрон #атака

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