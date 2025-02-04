Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 146 одиниць живої сили - Генштаб

Окупанти втратили 146 військовослужбовців і 23 одиниці техніки лише на Покровському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 вівторка.

“За наявною інформацією, втрати окупантів на напрямку за сьогодні складають 146 осіб вбитими та пораненими, до того ж знищено 12 автомобілів, 2 мотоцикли, два засоби супутникового зв’язку та дві антени зв’язку; також наші захисники пошкодили автомобіль та дві артилерійські системи ворога.”, - повідомляє ГШ ЗСУ.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/20572