Путін би не напав на Україну у 2022 році, якби вона мала ядерну зброю - Зеленський

Володимир Путін би не почав повномасштабного вторгнення в 2022 році, якби Україна не віддала ядерну зброю, вважає президент Володимир Зеленський.

“Він не вторгся б у 2022 році, бо я впевнений, що він отримав би сигнали і не намагався б дійти до ядерної війни, тому що це знищило б весь світ. Він злякався би цього, злякався би свого суспільства, вони б все зрозуміли - всі ризики, які несе наша ядерна зброя, яку ми проміняли на ніщо”, - сказав Зеленський в інтерв’ю для Пірса Моргана.