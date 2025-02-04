Інтерфакс-Україна
Події
22:29 04.02.2025

Окуповані території можуть бути повернуті як і військовим, так і дипломатичним шляхом - Зеленський

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Підтримка, що надається партнерами зараз недостатня для того, щоб витіснити РФ повністю з окупованої території України, проте території можуть бути повернуті як і військовим, так і дипломатичним шляхом, вважає президент України Володимир Зеленський.

“На жаль, та підтримка, яка надається нашими партнерами недостатня для того, щоб ми могли повністю витіснити Путіна з нашої території. Території ми повернемо - це може бути комбінований підхід: тут військовий на полі бою, як це роблять наші військові, десь дипломатичним шляхом, але все одно ми повернемо нашу землю, тому що ми праві, і ми не порушили жодного аспекту в міжнародному праві і в моральному праві”, - сказав Зеленський в інтерв’ю для Пірса Моргана.

Далі буде

Теги: #окуповані #території #зеленський

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