Інтерфакс-Україна
Події
21:08 04.02.2025

В Офісі президента обговорили кроки для збільшення підтримки українських ініціатив в ООН

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В Офісі президента України відбулася відеоконференція з керівництвом МЗС, послами України в державах Африки, Азії та Близького Сходу і постійним представником України при ООН, на який учасники обговорили стратегію просування українських ініціатив в ООН та механізми координації зусиль, щоб забезпечити підтримку серед країн Глобального Півдня.

"Кожен голос у міжнародній дипломатичній площині має визначальне значення для досягнення необхідних для України результатів", - сказав заступник керівника Офісу президента Ігор Брусило.

Він зазначив, що під час наради детально проаналізували вагому підтримку попередніх українських ініціатив у межах ООН, узгодили кроки для збільшення кількості голосів країн зазначених регіонів і сформували план дипломатичних комунікацій для розширення міжнародної коаліції на підтримку України.

Теги: #оон #офіс_президента

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