В Офісі президента обговорили кроки для збільшення підтримки українських ініціатив в ООН

В Офісі президента України відбулася відеоконференція з керівництвом МЗС, послами України в державах Африки, Азії та Близького Сходу і постійним представником України при ООН, на який учасники обговорили стратегію просування українських ініціатив в ООН та механізми координації зусиль, щоб забезпечити підтримку серед країн Глобального Півдня.

"Кожен голос у міжнародній дипломатичній площині має визначальне значення для досягнення необхідних для України результатів", - сказав заступник керівника Офісу президента Ігор Брусило.

Він зазначив, що під час наради детально проаналізували вагому підтримку попередніх українських ініціатив у межах ООН, узгодили кроки для збільшення кількості голосів країн зазначених регіонів і сформували план дипломатичних комунікацій для розширення міжнародної коаліції на підтримку України.