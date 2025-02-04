Інтерфакс-Україна
Події
21:02 04.02.2025

Прем'єр-міністр Гренландії закликав достроково провести вибори до парламенту

1 хв читати
Прем'єр-міністр Гренландії закликав достроково провести вибори до парламенту

Прем'єр-міністр Гренландії – самоврядної території Данії – Муте Егеде закликав провести голосування до гренландського парламенту 11 березня.

"Якщо парламент ухвалить пропозицію, це відбудеться 11 березня", - написав Егеде у Facebook.

Він відзначив, що Данія як країна переживає безпрецедентний і складний час.

"Не час нам розділятися. Ми маємо велику відповідальність перед нашою країною, включаючи можливості співпраці та зустрічей", - підкреслив він.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп неодноразово висловлював територіальні претензії щодо Гренландії. У відповідь на це уряд Данії оголосив про намір посилити військову присутність в Арктиці та Північній Атлантиці шляхом закупівлі трьох нових кораблів для вод навколо Гренландії, безпілотників дальнього радіусу дії та супутників вартістю майже 2 млрд євро.

 

Теги: #вибори #гренландія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:15 08.05.2025
Кардинали протягом ранку четверга не змогли обрати нового Папу Римського

Кардинали протягом ранку четверга не змогли обрати нового Папу Римського

22:17 07.05.2025
Конклав не зміг обрати нового Папу

Конклав не зміг обрати нового Папу

10:41 06.05.2025
Результати 1-го туру президентських виборів у Румунії свідчать про роботу РФ з просування на Заході своїх наративів - Климпуш-Цинцадзе

Результати 1-го туру президентських виборів у Румунії свідчать про роботу РФ з просування на Заході своїх наративів - Климпуш-Цинцадзе

13:06 05.05.2025
Мережко сподівається, що у другому турі виборів президента Румунії переможе здоровий глузд

Мережко сподівається, що у другому турі виборів президента Румунії переможе здоровий глузд

03:24 05.05.2025
Прокремлівський ультраправий кандидат і мер Бухареста вийшли в другий тур виборів президента Румунії – ЗМІ

Прокремлівський ультраправий кандидат і мер Бухареста вийшли в другий тур виборів президента Румунії – ЗМІ

03:06 05.05.2025
Російські хакери атакували румунські веб-сайти в день президентських виборів – ЗМІ

Російські хакери атакували румунські веб-сайти в день президентських виборів – ЗМІ

21:56 04.05.2025
Прокремлівський кандидат лідирує в першому турі президентських виборів в Румунії

Прокремлівський кандидат лідирує в першому турі президентських виборів в Румунії

11:27 04.05.2025
У Румунії проходять президентські вибори

У Румунії проходять президентські вибори

17:40 02.05.2025
Партія "Реформувати Сполучене Королівство" лідирує на додаткових виборах в Англії

Партія "Реформувати Сполучене Королівство" лідирує на додаткових виборах в Англії

04:15 30.04.2025
У США двох українців заарештували за незаконне голосування на виборах

У США двох українців заарештували за незаконне голосування на виборах

ВАЖЛИВЕ

Зеленський обговорив з Ердоганом ключові деталі зустрічі в Туреччині

Трамп: Росія погодиться на перемир'я в Україні

Зеленський: Ми всі в Україні хотіли б, щоб Трамп зміг бути на зустрічі з росіянами в Туреччині

Блокада пункту пропуску "Дорогуськ-Ягодин" розпочалась

Сибіга: Росіяни повністю ігнорують пропозицію про повне і тривале припинення вогню, починаючи з 12 травня

ОСТАННЄ

Сибіга вітає рішення ICAO щодо підтвердження відповідальності Росії за збиття рейсу МН17

Зеленський вивів зі складу Ставки головкома Івана Гаврилюка – указ

В Індії повідомили про нормалізацію ситуації в прикордонних із Пакистаном районах

Глава МАГАТЕ претендує на посаду генсека ООН і має опиратися на прихильність США та РФ – Кислиця

Маркарова про законопроєкт США щодо санкцій проти РФ: вдячні кожному сенатору, який його підтримав

Зеленський провів Ставку, присвячену дронам і ракетній програмі

Зеленський провів Ставку, присвячену дронам і ракетній програмі

Суд присудив 15 років тюрми зраднику, який коригував удари рф по Одещині під час роботи на "швидкій"

РФ має без зволікань продемонструвати прагнення до миру - заява глав МЗС "Веймар+"

Захід має посилити підтримку України, якщо Путін не зупиниться - Порошенко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА