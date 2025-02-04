Прем'єр-міністр Гренландії закликав достроково провести вибори до парламенту

Прем'єр-міністр Гренландії – самоврядної території Данії – Муте Егеде закликав провести голосування до гренландського парламенту 11 березня.

"Якщо парламент ухвалить пропозицію, це відбудеться 11 березня", - написав Егеде у Facebook.

Він відзначив, що Данія як країна переживає безпрецедентний і складний час.

"Не час нам розділятися. Ми маємо велику відповідальність перед нашою країною, включаючи можливості співпраці та зустрічей", - підкреслив він.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп неодноразово висловлював територіальні претензії щодо Гренландії. У відповідь на це уряд Данії оголосив про намір посилити військову присутність в Арктиці та Північній Атлантиці шляхом закупівлі трьох нових кораблів для вод навколо Гренландії, безпілотників дальнього радіусу дії та супутників вартістю майже 2 млрд євро.