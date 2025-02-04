Верещук обговорила з координатором ООН Шмале пріоритети гуманітарної допомоги Україні у 2025р

Заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук провела зустріч з гуманітарним координатором ООН по Україні Матіасом Шмале.

"У контексті роботи з гуманітарного реагування ми маємо звикнути працювати в умовах, коли війна триває все довше, а доступного міжнародного фінансування стає менше", - написала Верещук за результатами зустрічі.

Вона виділила три основних пріоритети на 2025 рік: термінова ревізія пріоритетів, проєктів, бюджетів, команд і робочих алгоритмів, що включатиме перерозподіл фінансових і людських ресурсів з менш важливих напрямів на більш важливі; збільшення швидкості виконання проєктів шляхом спрощення процедур і використання більш жорстких дедлайнів; більш тісна координація з владою, яка дозволить правильно визначити пріоритетні напрямки і дозволить українським громадянам отримувати максимальну користь від гуманітарного реагування за міжнародні кошти.

"З паном Шмале сьогодні домовилось кардинально посилити координацію влади з донорами та гуманітарними операторами", - додала Верещук.