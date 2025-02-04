У Брюсселі заявляють про значний прогрес у створенні спецтрибуналу для розслідування злочинів агресії проти України

Учасники 13-го засідання Основної групи зі створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України заявляють, що у питанні його створення досягнутий значний прогрес.

Про це у вівторок в Брюсселі по завершенню 13-го засідання на спільній заяві для преси заявили Високий представник Європейського союзу Кая Каллас, європейський комісар з питань демократії, правосуддя, верховенства права та захисту прав споживачів Майкл Макграт, генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе та заступник міністра юстиції України Ірина Мудра.

«Сьогодні ми зробили подальші кроки до створення спеціального трибуналу для злочину агресії проти України. Має бути чіткий розподіл між військовими злочинами та злочинами агресії: воєнні злочини можуть переслідуватися Міжнародним кримінальним судом, але злочин агресії може переслідуватися лише спеціальним трибуналом. Зрозуміло, що злочин агресії – це злочин керівництва, тому без злочину агресії не було б і військових злочинів. Тому надзвичайно важливо, щоб існувала відповідальність і за злочин агресії», - заявила Каллас.

Вона переконана, що «ніхто з Росії, ніхто з російського керівництва не є недоторканним». «Це повідомлення, яке надсилає цей трибунал. Звичайно, ми залучили до цього процесу Україну, Службу зовнішньої діяльності, Європейську комісію, Раду Європи, а також 37 держав, і існує широка міжнародна підтримка цієї ініціативи, і це також відображає спільне зобов’язання підзвітності, що є важливим що ніхто насправді недоторканний», - наголосила Високий представник.

За її словами, експерти завершують роботу над основним юридичним текстом для трибуналу. «Це прорив щодо основних принципів, і я вважаю, що юристи виконали чудову роботу - ми точно можемо зробити подальші кроки з цим», - додала Каллас.

У свою чергу європейський комісар Макграт повідомив, що робота щодо проекту статуту «є свідченням щирого партнерства з нашими друзями в Україні, яких ми підтримуємо в їх прагненні до справедливого миру і, справді, до європейського майбутнього». «Спеціальний трибунал відіграватиме вирішальну роль у забезпеченні відповідальності за російську агресію проти України. Це забезпечить притягнення до відповідальності тих, хто винен у цій незаконній війні, а також домагатиметься справедливості для жертв і відшкодування завданої шкоди. І я радий, що сьогодні основна група досягла значного прогресу в роботі над проектом статуту Шумана», - сказав він.

Єврокомісар пояснив, що «цей основний правовий документ регулюватиме функціонування спеціального трибуналу для злочину агресії проти України». «Після того, як спеціальний трибунал запрацює, українська влада зможе передати поточні внутрішні розслідування та судові переслідування, пов’язані зі злочином агресії, прокурору спеціального трибуналу. І в цьому процесі Україна також надішле до трибуналу відповідні докази, в тому числі інформацію, зібрану Міжнародним центром з переслідування злочинів агресії», - деталізував він.

Крім того, Макграт нагадав, що спеціальний трибунал буде створено в інституційній структурі Ради Європи, забезпечуючи, щоб «кримінальне провадження дотримувалося найвищих процесуальних гарантій і відповідного міжнародного права прав людини».

При цьому Генеральний секретар Ради Європи висловив впевненість, що робота над проектом статуту Шумана буде завершена у дуже короткий термін. «З моменту, коли Рада Європи отримає чітку позицію (по статуту), а також після реакції України та різних держав-членів, ми будемо готові діяти та вести переговори дуже швидко», - наголосив Берсе.