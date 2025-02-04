Шмигаль і президентка ЄБРР Рено-Бассо обговорили посилення співпраці у сфері енергетики та інфраструктури

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся у Києві з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо.

"ЄБРР співпрацює з державним та приватним сектором. У фокусі нашого співробітництва – енергетика, інфраструктура, реформи. Обговорили посилення енергетичної стійкості України. А також шляхи, як ЄБРР може підтримати проєкти у цій сфері. Зокрема, завдяки посиленню співпраці з українськими державними енергетичними компаніями. Готуємо нові спільні проєкти", - написав Шмигаль за результатами зустрічі.

Крім того, сторони обговорили розвиток кредитування в Україні.

Прем'єр-міністр відзначив, що ЄБРР – надійний партнер України, який минулого року збільшив інвестиції в Україну до 2,4 млрд євро, і висловив подяку команді банку за це.

"Подякував також за вже наявні програми, які реалізуємо разом із Банком. Розраховуємо на продовження плідної співпраці. Зокрема, у сфері транспорту та відновленні інфраструктури. Тут для нас серед пріоритетів – відбудова житла людей, зруйнованого через постійні російські обстріли", - додав Шмигаль.