Інтерфакс-Україна
Події
19:26 04.02.2025

Шмигаль і президентка ЄБРР Рено-Бассо обговорили посилення співпраці у сфері енергетики та інфраструктури

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Шмигаль і президентка ЄБРР Рено-Бассо обговорили посилення співпраці у сфері енергетики та інфраструктури

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся у Києві з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо.

"ЄБРР співпрацює з державним та приватним сектором. У фокусі нашого співробітництва – енергетика, інфраструктура, реформи. Обговорили посилення енергетичної стійкості України. А також шляхи, як ЄБРР може підтримати проєкти у цій сфері. Зокрема, завдяки посиленню співпраці з українськими державними енергетичними компаніями. Готуємо нові спільні проєкти", - написав Шмигаль за результатами зустрічі.

Крім того, сторони обговорили розвиток кредитування в Україні.

Прем'єр-міністр відзначив, що ЄБРР – надійний партнер України, який минулого року збільшив інвестиції в Україну до 2,4 млрд євро, і висловив подяку команді банку за це.

"Подякував також за вже наявні програми, які реалізуємо разом із Банком. Розраховуємо на продовження плідної співпраці. Зокрема, у сфері транспорту та відновленні інфраструктури. Тут для нас серед пріоритетів – відбудова житла людей, зруйнованого через постійні російські обстріли", - додав Шмигаль.

 

Теги: #єбрр #шмигаль #зустріч

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