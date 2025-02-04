Росія взяла у заручники двох енергетиків ЗАЕС - Зеленський

Росія взяла у заручники двох українських енергетиків, які працювали на ЗАЕС, повідомив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.

"Є новина, у мене був брифінг з паном Котіним. Росія взяла в заручники двох енергетиків, які працювали на ЗАЕС. Вони кинуті за ґрати, тому що начебто у них був якийсь український контент і їх телефони. І для нас дуже важливо повернути їх з полону", - сказав Зеленський, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".