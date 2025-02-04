Інтерфакс-Україна
Події
18:14 04.02.2025

Зеленський: зараз узгоджуються дати візиту команди Келлога

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Зеленський: зараз узгоджуються дати візиту команди Келлога
Фото: https://www.president.gov.ua

Уже є робочі дати візиту команди спецпредставника Трампа по Україні та Росії Кіта Келлога, узгоджується дати і склад команди, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Відбуваються контакти між нашими командами. Я думаю, що саме зараз голова Офісу (Андрій Єрмак - ІФ-У) завершив розмову з Волтцем (радником Трампа з нацбезпеки Майклом Волтцем - ІФ-У), і з Келлогом моя команда мала контакт вчора. І ми узгоджуємо дати, у нас є вже робочі дати, коли команда американська приїде. Зараз узгоджуються дати і склад, і ми чекаємо на команду, і будемо разом працювати", - сказав Зеленський журналістам у вівторок.

Теги: #зеленський #келлог

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