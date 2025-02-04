Україна розробляє AI-софт для роботи із законодавством

Заснований Мінцифри WINWIN AI Center of Excellence працює над створенням програмного продукту на базі штучного інтелекту (AI) для роботи з законодавчими актами, повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"По-перше, це державне управління, написання та аналіз нормативно-правових актів, переклад європейського законодавства (…) Завдяки цим продуктам (...), які використовують AI, ми будемо робити цифрову експертизу нормативно-правових актів, і це ще (більше – ІФ-У) пришвидшить роботу самої Мінцифри", - повідомив Федоров на презентації WINWIN AI Center of Excellence у вівторок в Києві.

Програмний продукт на базі AI дозволить готувати summary документів (стислий виклад основного змісту - ІФ-У), проводити експертизу для юристів, перевіряти документи на відповідність чинному законодавству, робити оцінку впливу положень документу на різні верстви населення, зокрема моделювати вплив на бізнес, розповів голова WINWIN AI Center of Excellence Данило Цьвок.

Він не виключив, що у майбутньому продукти на базі AI зможуть під контролем з боку урядовців долучитися й до написання законодавчих актів.

Окрім того, Мінцифри планує імплементувати розроблені WINWIN AI Center of Excellence рішення з AI в "Дію" і освітній застосунок "Мрія" для створення аналітичних інструментів.

“Штучний інтелект може будувати індивідуальні освітні траєкторії для школярів, автоматично визначати цілі на полі бою, діагностувати хвороби та підвищувати прибутковість бізнесів. Наше завдання — знайти ефективні шляхи використання цієї технології у кожній сфері, від освіти до державного управління”, — повідомив на презентації заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков.

WINWIN AI Center of Excellence працюватиме над створенням AI-продуктів для сектору оборони, проте рішення для defence-tech лишаються непублічними, повідомили в Мінцифри.

WINWIN AI Center of Excellence створено у межах Стратегії цифрового розвитку інновацій України WINWIN 2030. Центр ініційовано Мінцифри. Концепція розроблена за підтримки Міністерства закордонних справ, Співдружності та розвитку Великої Британії (FCDO) та Deloitte UK.

Раніше повідомлялося, що в "Дії" в першому кварталі 2025 року може з'явитись AI-асистент, який заслуховуватиме скарги громадян і переадресовуватиме їх до відповідних державних установ.

Джерело: https://t.me/zedigital/5358