На Харківщині затримали пару "зооволонтерів", які для ворога шукали місця лікування поранених бійців та дислокації особового складу ЗСУ

Слідчі УСБУ в Харківській області за процесуального керівництва облпрокуратури повідомили про підозру у державній зраді, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України) 61-річному безробітному мешканцю передмістя облцентру і його 52-річній співмешканці.

"Безробітний чоловік та його співмешканка збирали інформацію про місця дислокації українських військових і техніки для ворога. Видаючи себе за зооволонтерів, які опікуються безпритульними тваринами, ворожі агенти об’їжджали місцевість нібито в пошуку покинутих домашніх улюбленців. Щоб відвести від себе підозри, чоловік і жінка навіть облаштували на території власного домоволодіння "притулок", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, підозрюваних завербував їхній знайомий, який зараз перебуває на тимчасово окупованому Сході України і співпрацює з російським ГРУ. За його завданням вони вишукували місця розміщення особового складу Сил оборони та стаціонарного лікування поранених українських бійців, а також випитували необхідні дані під виглядом звичайних розмов з місцевими мешканцями.

Зібрані відомості підозрювані надсилали своєму куратору через телеграм.

Правоохоронці затримали пару за місцем мешкання. Під час санкціонованих обшуків у них вилучили мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.

За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.