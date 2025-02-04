Інтерфакс-Україна
Події
08:33 04.02.2025

Війська РФ за добу втратили 1270 осіб та 125 одиниць техніки

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Війська РФ за добу втратили 1270 осіб та 125 одиниць техніки

Сили оборони за добу ліквідували 1270 окупантів, 18 танків, 24 бронемашини, 66 артсистем, 92 БПЛА, а також 125 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці ранком вівторка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.02.25 орієнтовно склали особового складу ‒ близько 842930 (+1270) осіб, танків ‒ 9938 (+18) од, бойових броньованих машин ‒ 20709 (+24) од, артилерійських систем – 22655 (+66) од, РСЗВ – 1269 (+1) од, засоби ППО ‒ 1053 (+0) од, літаків – 369 (+0) од, гелікоптерів – 331 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24003 (+92), крилаті ракети ‒ 3054 (+0), кораблі/катери ‒ 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 35921 (+123) од, спеціальна техніка ‒ 3733 (+2)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #втрати_ворога

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