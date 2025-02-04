Інтерфакс-Україна
Події
08:12 04.02.2025

У двох громадах Сумщини впали російські БПЛА, пошкоджені вікна в будинках та закладі освіти

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У двох громадах Сумщини впали російські БПЛА, пошкоджені вікна в будинках та закладі освіти

В двох громадах Сумщини впали два російські безпілотники, вибухова хвиля пошкодила вікна в житлових будинках та закладі освіти, повідомила Сумська ОВА.

"Сьогодні, 4 лютого вночі відбулося падіння двох російських безпілотників", - сказано в повідомленні.

Зокрема, один впав на території Буринської громади, другий - Сумської. Попередньо, люди не постраждали. У першому випадку, вибуховою хвилею пошкоджено понад 30 вікон у житлових будинках, та більше 20 - у закладі освіти. У другому випадку - зруйновано і пошкоджено дачні будинки.

Всі необхідні служби працюють, наслідки ворожої атаки уточнюються.

 

Теги: #сумська_область #бпла

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