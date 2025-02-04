4 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

Фото: Pixabay

ДЕНЬ 1077 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1077 RUSSIAN AGRESSION

4 лютого відзначають Всесвітній день боротьби проти раку, Міжнародний день людського братерства.

Національне свято Демократичної Соціалістичної Республіки Шрі-Ланка. День Незалежності (1948).

80 років тому в Ливадії (4-11.02.1945) відбулася Кримська (Ялтинська) конференція глав держав Великої Британії, СРСР і США з метою вирішення питань закінчення Другої світової війни та повоєнного ладу.

Православна церква вшановує пам'ять святого преподобного Ісидора Пилусіотського.

Всесвітній день боротьби проти раку

Проголошено Міжнародним союзом проти раку (UICC).

У 2021 році приблизно у 20 мільйонів людей було діагностовано, 10 мільйонів людей — пішли з життя через злоякісні онкологічні захворювання. За оцінками експертів Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ), без рішучих дій з боку урядів, громадських організацій, медичних працівників, волонтерів, до 2030 року в Європейському Регіоні щорічно реєструватиметься 5,4 мільйона випадків раку та 2,5 мільйона смертей.

Понад одну третину злоякісних захворювань можна вилікувати, якщо вчасно виявити та правильно лікувати. Виникнення 43 % випадків раку можна було б запобігти за допомогою таких норм здорової поведінки, як: обмеження доступу до паління, боротьба з цим явищем; фізична активність, збалансована, здорова їжа; вакцинація проти вірусів, що викликають рак печінки і шийки матки; уникання тривалого перебування на сонці і в соляріях.

Щорічно 4 лютого під час Всесвітнього дня боротьби з раком ВООЗ і Міжнародне агентство з вивчення раку надають підтримку Міжнародному союзу проти раку в поширенні інформації про заходи щодо полегшення тягаря цього захворювання.

Міжнародний день людського братерства

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 75 / 200.

Заснований ООН у 2020 році для сприяння міжрелігійному діалогу, розумінню та миру між людьми різних віровчень, культур і походжень. Цей день натхненний історичним підписанням "Документа про людське братерство заради світового миру і спільного життя" в 2019 році Папою Франциском і Великим імамом Аль-Азхара Ахмедом Ель-Таєбом, що ознаменувало зобов’язання просувати глобальну єдність і братерство. Цей день визнає важливість зміцнення солідарності, толерантності та поваги між людьми, незалежно від їхніх релігійних чи культурних відмінностей.

Цього дня народилися:

150 років від дня народження Людвіґа Прандтля (1875-1953), німецького вченого у галузі механіки, одного з засновників експериментальної аеродинаміки;

145 років від дня народження Климента Васильовича Квітки (1880-1953), українського фольклориста, етнографа, музикознавця, правознавця, чоловіка Лесі Українки;

140 років від дня народження Степана-Максима Володимировича Балея (1885-1952), українського та польського психолога, філософа, педагога;

140 років від дня народження Георгія Володимировича Фольборта (1885-1960), українського фізіолога.

Ще цього дня:

1906 - Департамент поліції Нью-Йорку постановив використовувати відбитки пальців для ідентифікації злочинців;

1941 - Запатентований тефлон;

1948 - Британська колонія Цейлон отримала незалежність у Співдружності націй;

1961 - З Анголи почалася колоніальна війна Португалії проти африканських національно-визвольних рухів;

1969 - Ясір Арафат очолив Організацію визволення Палестини;

1970 - Засноване місто Прип'ять;

1971 - Оголошено про банкрутство британської компанії "Роллс-Ройс";

1974 - Після двох років дресирування шимпанзе Нім Чимскі в США написав перше слово;

1992 - Уго Чавес вчинив спробу державного перевороту у Венесуелі (став президентом у 1999);

2004 - Почала роботу соціальна мережа фейсбук. Її заснував студент Гарвардського університету Марк Цукерберг;

2005 - Верховна Рада України затвердила Юлію Тимошенко на посаді прем'єр-міністра України;

2021 - У Запоріжжі сталася пожежа у Запорізькій обласній клінічній інфекційній лікарні, внаслідок якої загинуло четверо людей, а ще двоє постраждали.

Церковне свято:

Святого преподобного Ісидора Пилусіотського

Ісидор Пилусіотський народився у багатій родині в єгипетському місті Александрія. Його вчителем був св. Іван Золотоустий. Ісидор, покинувши світські розкоші, поселився у пустелі неподалік міста Пелусій. Згодом він заснував монастир і став там ігуменом, а потім був висвячений на священника.

Ісидор написав багато духовних повчань для ченців і декілька тисяч листів в обороні святої віри від впливу різних єресей.

Ісидор вплинув на Імператора Феодосія II у справі скликання III Вселенського Собору в Едесі 431 року. Багато знущань зазнав від єретиків, але охоче зносив їх з любові до Христа. Помер Ісидор Пилусіотський у глибокій старості 450 року.

Іменини: Андрій, Аркадій, Борис, Василь, Георгій, Дмитро, Іван, Кирило, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Сергій, Федір, Юрій, Ганна, Катерина.