США хоче отримати від України рідкоземельні ресурси в обмін на постачання зброї - Трамп

Киев. 4 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Американський президент Дональд Трамп заявив у понеділок, 3 лютого, що США хочуть отримати від України рідкісноземельні ресурси в обмін на допомогу, і Україна нібито готова це зробити, повідомляє AP.

Трамп у своєму виступі перед журналістами в Овальному кабінеті заявив, що США надали більше військової та економічної допомоги Україні, ніж Європа.

"Ми прагнемо укласти угоду з Україною, за якої вони збираються забезпечити те, що ми віддаємо їм разом зі своїми рідкоземельними та іншими речами", - сказав він.

Президент США зазначив, що він нібито отримав повідомлення від української сторони про готовність укласти відповідну угоду.

"Я хочу мати безпеку рідкоземельних елементів. Ми вкладаємо сотні мільярдів доларів. У них (в України – ІФ-У) велика рідкісна земля. І я хочу безпеки рідкоземельних елементів, і вони готові це зробити", - цитує АР слова Трампа.

Раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський заявив Associated Press у суботу, що будь-які переговори між США та Росією без участі його країни є неприйнятними.

"У них можуть бути свої відносини, але говорити про Україну без нас - це небезпечно для всіх", - сказав Зеленський.

Глава держави розповів, що його команда контактує з адміністрацією Трампа, але ці дискусії відбуваються на "загальному рівні", і він вірить, що незабаром відбудуться особисті зустрічі для розробки більш детальних домовленостей. "Нам потрібно більше працювати над цим", - сказав Зеленський, додавши, що Трамп зі зрозумілих причин був зосереджений на внутрішніх питаннях у перші тижні після своєї інавгурації.

Джерело: https://apnews.com/article/trump-ukraine-europe-rare-earth-russia-war-9af06a9f17dbaa49a05dcba3a3363977