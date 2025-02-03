Інтерфакс-Україна
Події
23:08 03.02.2025

США відновили поставки зброї до України на вихідних - ЗМІ

1 хв читати

Поставки зброї США в Україну були ненадовго призупинені останніми днями, однак відновилися на вихідних, оскільки адміністрація президента Дональда Трампа обговорювала свою політику щодо Києва, передає Reuters.

Видання зазначає, що поставки відновилися після того, як Білий дім відмовився від своєї початкової оцінки щодо припинення будь-якої допомоги Україні.

За словами одного з співрозмовників Reuters, в адміністрації Трампа існують фракції, які розходяться в думках щодо того, до якої міри США повинні продовжувати допомагати Києву у військових діях зброєю з американських запасів.

З моменту вступу Трампа на посаду президента США жодних пакетів допомоги Україні не було оголошено. Однак вважалося, що поставки, санкціоновані Джозефом Байденом, продовжуватимуться - і будуть продовжуватися місяцями - через відставання у виконанні.

Але коротка пауза у постачанні є першою зовнішньою ознакою інтенсивності дебатів в адміністрації Трампа. У команди Трампа все ще не було чіткого сигналу про те, чи продовжуватиме вона надавати значну військову допомогу Україні. 

Теги: #зброя #поставки #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:56 11.05.2025
Сполучені Штати оголосили про торговельну угоду з Китаєм – Білий дім

Сполучені Штати оголосили про торговельну угоду з Китаєм – Білий дім

18:46 11.05.2025
США та Іран розпочали четвертий раунд переговорів щодо ядерної угоди – ЗМІ

США та Іран розпочали четвертий раунд переговорів щодо ядерної угоди – ЗМІ

18:26 11.05.2025
Катар готується подарувати Трампу "Літаючий палац" - ЗМІ

Катар готується подарувати Трампу "Літаючий палац" - ЗМІ

08:52 11.05.2025
Трамп після заяв Коаліції охочих та Путіна очікує попереду "великий тиждень" та "великий день"

Трамп після заяв Коаліції охочих та Путіна очікує попереду "великий тиждень" та "великий день"

00:29 11.05.2025
Щоб рухатися вперед потрібне припинення вогню – Держдепартамент США

Щоб рухатися вперед потрібне припинення вогню – Держдепартамент США

17:04 05.05.2025
П'ятьох ділків затримано у різних регіонах України за спробу продати "трофейну" зброю - СБУ

П'ятьох ділків затримано у різних регіонах України за спробу продати "трофейну" зброю - СБУ

06:41 03.05.2025
США схвалили продаж зброї Саудівській Аравії на $3,5 млрд напередодні візиту Трампа в Ер-Ріяд - ЗМІ

США схвалили продаж зброї Саудівській Аравії на $3,5 млрд напередодні візиту Трампа в Ер-Ріяд - ЗМІ

20:35 01.05.2025
Стерненко після замаху на нього: Українцям досі заборонено мати зброю для самозахисту

Стерненко після замаху на нього: Українцям досі заборонено мати зброю для самозахисту

10:57 01.05.2025
Трамп схвалює перший продаж зброї Україні - ЗМІ

Трамп схвалює перший продаж зброї Україні - ЗМІ

10:15 01.05.2025
До АРМА передано зброю, вилучену ДБР у колишнього комбрига тероборони

До АРМА передано зброю, вилучену ДБР у колишнього комбрига тероборони

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Відзавтра очікуємо на припинення вогню

Україна повністю підтримує заклик Трампа до повного та безумовного припинення вогню

Зеленський: Україна очікує від Рф повного та тривалого припинення вогню з 12 травня

Зеленський чекатиме на Путіна у четвер у Туреччині особисто, а також чекає тривалого припинення вогню з 12 травня

Україна має негайно погодитися на пропозицію Путіна про зустріч у четвер у Туреччині – Трамп

ОСТАННЄ

ХАМАС зробить крок до припинення війни, звільнивши ізраїльсько-американського заручника

На Покровському напрямку було знешкоджено 368 окупантів - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 111 ворожих атак - Генштаб

На Харківщині через ворожі обстріли постраждали 5 мирних мешканців - прокуратура

Німеччина за два дні депортувала 78% затриманих на кордоні мігрантів – ЗМІ

Туск звинуватив спецслужби РФ в причетності до пожежі в торговому комплексі Варшави

Зеленський: Відзавтра очікуємо на припинення вогню

Єрмак про готовність Зеленського зустрітися з Путіним: Припинення вогню, потім все інше

Україна повністю підтримує заклик Трампа до повного та безумовного припинення вогню

Зеленський: Україна очікує від Рф повного та тривалого припинення вогню з 12 травня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА