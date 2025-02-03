США відновили поставки зброї до України на вихідних - ЗМІ

Поставки зброї США в Україну були ненадовго призупинені останніми днями, однак відновилися на вихідних, оскільки адміністрація президента Дональда Трампа обговорювала свою політику щодо Києва, передає Reuters.

Видання зазначає, що поставки відновилися після того, як Білий дім відмовився від своєї початкової оцінки щодо припинення будь-якої допомоги Україні.

За словами одного з співрозмовників Reuters, в адміністрації Трампа існують фракції, які розходяться в думках щодо того, до якої міри США повинні продовжувати допомагати Києву у військових діях зброєю з американських запасів.

З моменту вступу Трампа на посаду президента США жодних пакетів допомоги Україні не було оголошено. Однак вважалося, що поставки, санкціоновані Джозефом Байденом, продовжуватимуться - і будуть продовжуватися місяцями - через відставання у виконанні.

Але коротка пауза у постачанні є першою зовнішньою ознакою інтенсивності дебатів в адміністрації Трампа. У команди Трампа все ще не було чіткого сигналу про те, чи продовжуватиме вона надавати значну військову допомогу Україні.