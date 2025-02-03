Держсекретар США Рубіо заявив, що виконуватиме обов’язки директора USAID

Державний секретар США Марко Рубіо оголосив у понеділок, що бере на себе зобов’язання щодо виконання обов’язків адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), повідомляє CNN.

"Марко Рубіо оголосив у понеділок, що він виконує обов’язки адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) після того, як Ілон Маск, найбагатша людина у світі, якій доручено реформувати федеральний уряд, заявив, що президент Трамп підписав рішення про закриття агентства", - зазначає телеканал.

Рубіо повідомив журналістам, що він "делегував ці повноваження комусь іншому, але підтримує зв'язок з ним", не уточнивши, про кого саме йдеться. Раніше тимчасовим керівником USAID був Джейсон Грей.

Перебуваючи в Сальвадорі під час свого візиту до Центральної Америки, Рубіо розкритикував роботу USAID, назвавши його "абсолютно неефективним агентством".

Він зазначив, що функції USAID мають узгоджуватися з зовнішньою політикою США, та запевнив, що програми агентства продовжуватимуться, але мають відповідати національним інтересам.

Раніше повідомлялось, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) припинить свою роботу, заявив у понеділок Ілон Маск, під час обговорення роботи очолюваного ним департаменту ефективності державного управління (DOGE).

Директор з безпеки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та його заступник були відправлені в адміністративну відпустку у суботу після того, як спробували завадити співробітникам департаменту ефективності державного управління (DOGE) отримати доступ до захищених систем агентства, повідомляє NBC News з посиланням на обізнані джерела.

Адміністрація президента США відправила у вимушену відпустку близько сотні співробітників Агентства з міжнародного розвитку (USAID) та вивчає можливість реорганізації цієї структури

25 січня Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) отримало вказівку призупинити фінансування реалізованих в Україні проєктів, повідомляє Reuters, посилаючись на джерело в агентстві.