Інтерфакс-Україна
Події
18:49 03.02.2025

Рютте не радить Європі гарантувати свою безпеку без США

1 хв читати
Рютте не радить Європі гарантувати свою безпеку без США

Європейським країнам не варто прагнути гарантувати свою безпеку окремо від США, заявив у понеділок генсек НАТО Марк Рютте.

"Ми всі маємо триматися разом. Особисто я - затятий прихильник трансатлантичної співпраці", - сказав він на пресконференції в Брюсселі, відповідаючи на запитання про те, чи не настав час Європі, з огляду на розбіжності зі США в низці сфер, задуматися про власну систему гарантування колективної безпеки.

"Такий варіант не спрацює з безлічі причин", - додав Рютте, коментуючи ідею роботи ЄС у сфері безпеки без участі США.

Він запевнив, що нинішня адміністрація США прихильна до співпраці з партнерами в межах НАТО.

Теги: #рютте #європа

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:21 10.05.2025
Мерц оголосив свій візит до Києва, а також лідерів Франції, Польщі та Британії

Мерц оголосив свій візит до Києва, а також лідерів Франції, Польщі та Британії

10:39 08.05.2025
Дуда: Європа зобов'язана своєю безпекою участі США, які відіграли ключову роль у завершенні Другої світової війни

Дуда: Європа зобов'язана своєю безпекою участі США, які відіграли ключову роль у завершенні Другої світової війни

20:45 06.05.2025
ЄС планує внести компанії з В'єтнаму, Туреччини, ОАЕ, Узбекистану та Сербії до 17-го пакету санкцій щодо РФ

ЄС планує внести компанії з В'єтнаму, Туреччини, ОАЕ, Узбекистану та Сербії до 17-го пакету санкцій щодо РФ

04:15 05.05.2025
Політика Трампа спонукає частину американців перебиратися в Європу - ЗМІ

Політика Трампа спонукає частину американців перебиратися в Європу - ЗМІ

15:05 02.05.2025
TikTok оштрафовано в Європі на EUR530 млн за передання даних користувачів у Китай

TikTok оштрафовано в Європі на EUR530 млн за передання даних користувачів у Китай

06:33 01.05.2025
Сибіга: Вже найближчим часом відбудуться зустрічі з США і європейськими партнерами, деталі узгоджуються

Сибіга: Вже найближчим часом відбудуться зустрічі з США і європейськими партнерами, деталі узгоджуються

11:03 30.04.2025
Європі буде важко знайти 25 тис. військових для розміщення в Україні - ЗМІ

Європі буде важко знайти 25 тис. військових для розміщення в Україні - ЗМІ

09:11 29.04.2025
В ЄС ведуть моніторинг масштабного блекауту в Іспанії та Португалії

В ЄС ведуть моніторинг масштабного блекауту в Іспанії та Португалії

21:49 28.04.2025
Сибіга за дорученням президента запропонував Іспанії, Португалії та Франції допомогу у подоланні кризи енергопостачання

Сибіга за дорученням президента запропонував Іспанії, Португалії та Франції допомогу у подоланні кризи енергопостачання

19:46 28.04.2025
МАГАТЕ зазначає відсутність впливу на ядерну безпеку через масштабні збої в електропостачанні в Європі

МАГАТЕ зазначає відсутність впливу на ядерну безпеку через масштабні збої в електропостачанні в Європі

ВАЖЛИВЕ

Україна повністю підтримує заклик Трампа до повного та безумовного припинення вогню

Зеленський: Україна очікує від Рф повного та тривалого припинення вогню з 12 травня

Зеленський чекатиме на Путіна у четвер у Туреччині особисто, а також чекає тривалого припинення вогню з 12 травня

Україна має негайно погодитися на пропозицію Путіна про зустріч у четвер у Туреччині – Трамп

Генштаб: На покровському напрямку зафіксовано 36 бойових зіткнень, на Курщині – чотири

ОСТАННЄ

Єрмак про готовність Зеленського зустрітися з Путіним: Припинення вогню, потім все інше

Україна повністю підтримує заклик Трампа до повного та безумовного припинення вогню

Зеленський: Україна очікує від Рф повного та тривалого припинення вогню з 12 травня

Зеленський чекатиме на Путіна у четвер у Туреччині особисто, а також чекає тривалого припинення вогню з 12 травня

До Туреччини прибуло судно з українським зерном в межах гуманітарної допомоги ООН

Україна має негайно погодитися на пропозицію Путіна про зустріч у четвер у Туреччині – Трамп

Угорщина відтермінувала переговори з Україною щодо нацменшин

США та Іран розпочали четвертий раунд переговорів щодо ядерної угоди – ЗМІ

Катар готується подарувати Трампу "Літаючий палац" - ЗМІ

Макрон взяв на себе ініціативу зателефонувати Трампу після спільної розмови західних лідерів і Зеленського - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА