Рютте не радить Європі гарантувати свою безпеку без США

Європейським країнам не варто прагнути гарантувати свою безпеку окремо від США, заявив у понеділок генсек НАТО Марк Рютте.

"Ми всі маємо триматися разом. Особисто я - затятий прихильник трансатлантичної співпраці", - сказав він на пресконференції в Брюсселі, відповідаючи на запитання про те, чи не настав час Європі, з огляду на розбіжності зі США в низці сфер, задуматися про власну систему гарантування колективної безпеки.

"Такий варіант не спрацює з безлічі причин", - додав Рютте, коментуючи ідею роботи ЄС у сфері безпеки без участі США.

Він запевнив, що нинішня адміністрація США прихильна до співпраці з партнерами в межах НАТО.