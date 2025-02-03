На Дніпропетровщині затримали двох депутатів та кримінального авторитета, які вимагали $60 тис у ексзаступника мера

Правоохоронці у Дніпропетровській області затримали кримінального авторитета і двох чинних депутатів однієї з міських рад, які вимагали $60 тис у колишнього заступника міського голови, повідомляє пресслужна Національної поліції України.

"Щоб змусити колишнього посадовця сплатити їм надуманий борг, фігуранти погрожували фізичною розправою йому та його рідним. Вони підпалили його будинок та авто. Усім трьом затриманим повідомлено про підозру. Наразі вони перебувають під вартою. Їм може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - вказується у повідомленні.

Відзначається, що оперативники управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області та слідчі обласної поліції за силової підтримки бійців КОРД і полку поліції особливого призначення затримали трьох фігурантів під час отримання від потерпілого частини "боргу" – $22 000.

"Загалом кримінальний авторитет та двоє чинних депутатів однієї з міських рад – керівники комунальних підприємств – вимагали 60 000 доларів. Вони стверджували, що цю суму їм нібито заборгував ексзаступник міського голови. Зловмисники протягом певного часу чинили психологічний тиск на потерпілого, погрожуючи йому та його близьким фізичною розправою. Згодом вдалися до радикальніших дій: залучивши поки що невстановлених осіб, кидали на подвір’я чоловіка світлошумові гранати, підпалили його будинок та автомобіль. Побоюючись за своє життя і безпеку родини, потерпілий змушений був погодитися на злочинні вимоги", - відзначають правоохоронці.

Кримінального авторитета та двох депутатів правоохоронці затримали у процесуальному порядку. Слідчі, ґрунтуючись на зібраних доказах, оголосили їм про підозру за ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Суд відправив усіх підозрюваних під варту.

Тривають подальші заходи для встановлення всіх осіб, причетних до цього злочину.