Інтерфакс-Україна
Події
15:19 03.02.2025

На Дніпропетровщині затримали двох депутатів та кримінального авторитета, які вимагали $60 тис у ексзаступника мера

2 хв читати

Правоохоронці у Дніпропетровській області затримали кримінального авторитета і двох чинних депутатів однієї з міських рад, які вимагали $60 тис у колишнього заступника міського голови, повідомляє пресслужна Національної поліції України.

"Щоб змусити колишнього посадовця сплатити їм надуманий борг, фігуранти погрожували фізичною розправою йому та його рідним. Вони підпалили його будинок та авто. Усім трьом затриманим повідомлено про підозру. Наразі вони перебувають під вартою. Їм може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - вказується у повідомленні.

Відзначається, що оперативники управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області та слідчі обласної поліції за силової підтримки бійців КОРД і полку поліції особливого призначення затримали трьох фігурантів під час отримання від потерпілого частини "боргу" – $22 000.

"Загалом кримінальний авторитет та двоє чинних депутатів однієї з міських рад – керівники комунальних підприємств – вимагали 60 000 доларів. Вони стверджували, що цю суму їм нібито заборгував ексзаступник міського голови. Зловмисники протягом певного часу чинили психологічний тиск на потерпілого, погрожуючи йому та його близьким фізичною розправою. Згодом вдалися до радикальніших дій: залучивши поки що невстановлених осіб, кидали на подвір’я чоловіка світлошумові гранати, підпалили його будинок та автомобіль. Побоюючись за своє життя і безпеку родини, потерпілий змушений був погодитися на злочинні вимоги", - відзначають правоохоронці.

Кримінального авторитета та двох депутатів правоохоронці затримали у процесуальному порядку. Слідчі, ґрунтуючись на зібраних доказах, оголосили їм про підозру за ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Суд відправив усіх підозрюваних під варту.

Тривають подальші заходи для встановлення всіх осіб, причетних до цього злочину.

Теги: #дніпропетровська_область #затримання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:11 10.05.2025
СБУ затримала кримінального авторитета Олійника на прізвисько Умка - ЗМІ

СБУ затримала кримінального авторитета Олійника на прізвисько Умка - ЗМІ

14:49 09.05.2025
Затримано проректора військової академії, який змушував підлеглих будувати йому будинок

Затримано проректора військової академії, який змушував підлеглих будувати йому будинок

18:12 08.05.2025
Поліція затримала чоловіка, який розстріляв людей на Софіївській Борщагівці під Києвом

Поліція затримала чоловіка, який розстріляв людей на Софіївській Борщагівці під Києвом

14:38 02.05.2025
Виробнича база "Автомагістраль-Південь" пошкоджена внаслідок атаки "шахедів"

Виробнича база "Автомагістраль-Південь" пошкоджена внаслідок атаки "шахедів"

10:14 02.05.2025
Спільно з правоохоронцями Франції та Монако затримано сина експрезидента Мотор Січі за розкрадання активів

Спільно з правоохоронцями Франції та Монако затримано сина експрезидента Мотор Січі за розкрадання активів

20:01 01.05.2025
У Дніпропетровській області впроваджується зональний принцип оповіщення про повітряну тривогу

У Дніпропетровській області впроваджується зональний принцип оповіщення про повітряну тривогу

15:23 01.05.2025
Оголошену в розшук у справі Айбокс Банку Циганок затримали у Польщі - БЕБ

Оголошену в розшук у справі Айбокс Банку Циганок затримали у Польщі - БЕБ

17:35 30.04.2025
У лікарні померла постраждала від атаки по Кам'янському жінка – ОВА

У лікарні померла постраждала від атаки по Кам'янському жінка – ОВА

11:33 29.04.2025
В чотирьох селах на Дніпропетровщині оголошено примусову евакуацію з дітьми

В чотирьох селах на Дніпропетровщині оголошено примусову евакуацію з дітьми

12:29 26.04.2025
Кількість постраждалих у Кам'янському зросла до шести – Дніпропетровська обладміністрація

Кількість постраждалих у Кам'янському зросла до шести – Дніпропетровська обладміністрація

ВАЖЛИВЕ

Келлог: Спочатку безумовне 30-денне припинення вогню, потім - переговори

Ердоган у розмові з Путіним заявив про готовність приймати переговірників у Стамбулі

Дощі, нічні заморозки в більшості регіонів України у понеділок, у високогір'ї Карпат сніг

Макрон: Не може бути жодних переговорів, коли говорить зброя

Зеленський про виступ Путіна: Це хороший знак, що росіяни нарешті замислились про закінчення війни

ОСТАННЄ

Барро заявив про готовність Європи до переговорів, але спочатку - припинення вогню

Пасажиропотік за тиждень знизився на 7,9%

Папа Римський Лев XIV закликав до справедливого і міцного миру в Україні, Київ висловив вдячність

Єрмак: Спочатку припинення вогню на 30 днів, потім все інше

Келлог: Спочатку безумовне 30-денне припинення вогню, потім - переговори

Мерц: Припинення вогню зробить реальні переговори можливими

Очільник МЗС Литви: Безумовне припинення вогню Росією з понеділка або нові жорсткіші санкції

Туск: Світ чекає від Путіна однозначного рішення про безумовне припинення вогню

Ердоган у розмові з Путіним заявив про готовність приймати переговірників у Стамбулі

Ердоган заявив про готовність підключитись до проведення переговорів задля досягнення миру в Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА