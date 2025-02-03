Інтерфакс-Україна
Події
14:07 03.02.2025

У Львівській області судитимуть голову обслуговуючого кооперативу, який привласнив понад 22 млн грн на спорудженні житлового будинку – поліція

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У Львівській області судитимуть голову обслуговуючого кооперативу, який привласнив понад 22 млн грн на спорудженні житлового будинку – поліція

Поліція Львівщини передала до суду справи за звинуваченням голови обслуговуючого кооперативу у привласненні понад 22 млн грн під час спорудження житлового будинку, повідомляє відділ комунікації головного управління Нацполіції у Львівській області.

«Голова житлово-будівельного кооперативу заволодів грошима майбутніх власників квартир у житловому будинку, який так і не був збудований. Внаслідок протизаконних дій забудовника своїх коштів позбулись 29 осіб», – вказано у повідомленні.

За даними поліції, житель Чернівецької області став головою обслуговуючого кооперативу, створеного для будівництва багатоквартирного будинку у місті Винники в 2020 році. У повідомленні зазначено, що голова кооперативу «укладав з громадянами договори про сплату грошових внесків, які мали бути скеровані на будівництво об’єкту нерухомості та здачі його в експлуатацію, з подальшою передачею оплачених квартир у власність членів кооперативу».

«Власники оплачували повну вартість квартир, проте, голова кооперативу замість того щоб скеровувати одержані кошти на будівництво, частково привласнив їх, а частково - розтратив. Таким чином, 29 громадян, які сплатили внесків на загальну суму понад 22 мільйонів гривень, залишились без квартир і без грошей», – зазначають у поліції Львівської області.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч.4, ч.5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, завершене.

Обвинувальний акт скерований на розгляд суду. За рішенням суду, з метою відшкодування збитків, на майно зловмисника накладено арешт.

Теги: #суд #львівська_область

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