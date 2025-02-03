Генштаб ЗСУ підтвердив завдання ударів по Волгоградському НПЗ і Астраханському ГПЗ

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Підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України та Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, у ніч на 3 лютого 2025 року уразили Волгоградський НПЗ ("Лукойл-Волгограднафтопереробка") та Астраханський газопереробний завод.

"За попередніми даними, на заводі у Волгоградській області, зокрема, пошкоджено установки первинної переробки. На Астраханському ГПЗ триває пожежа, робота підприємства зупинена. Результати ураження та масштаби пошкоджень уточнюються", - повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у телеграм-каналі.

Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в СБУ, на Волгоградському заводі дрони СБУ та ССО "забавовнили" факельне господарство, установки первинної переробки №2 та №3, а також технологічні установки №20 та №21. На Астраханському ГПЗ пошкоджено комплекс переробки газового конденсату, на даний час там триває пожежа, роботу заводу зупинили, робітників евакуювали.

Відзначається, що обидва стратегічних об’єкти є виробниками великої кількості пального для російської окупаційної армії. Так, Волгоградський НПЗ переробляє майже 6% всієї нафти в рф, а Астраханський ГПЗ є одним із ключових енергетичних об'єктів рф, що переробляє 12 млрд газового конденсату щорічно.

"Це вже п‘ята з початку року успішна спецоперація СБУ по ураженню НПЗ та інших російських підприємств, які працюють на ВПК та виробляють пальне для армії рф. Дронова санкційна політика доводить свою ефективність", - зазначило поінформоване джерело.