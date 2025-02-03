Сирський повідомив про початок заходів з переходу ЗСУ на корпусну структуру

Фото: https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про початок реалізації заходів з переходу на корпусну структуру.

“Враховуємо виклики часу та працюємо на посилення армії навіть у тих непростих умовах, що склалися. Триває реформа організаційної структуру Збройних сил. Приступили до реалізаціі заходів з переходу на корпусну структуру”, - написав він у Facebook.

Сирський також зазначив, що у січні вдалося дещо збільшити кількість підрозділів, які виводяться на відновлення боєздатності. “Є відповідні плани і на наступний період”, - додав головком.

Він заявив, що “лютий буде непростий для нашого війська, але і ворогові доведеться несолодко”. За словами Сирського, він визначив завдання відповідним командуванням та органам військового управління.

“Противник не зменшує інтенсивність своїх атак, і саме на цьому тлі відбуватиметься виконання наших задач”, - додав головнокомандувач.

Ситуація на фронті складна, але Сили оборони продовжують результативно знищувати воєнні об’єкти противника з метою зменшення його ударного потенціалу, зазначив Сирський.

“Нищимо ворога як на території України, так і в росії. Серед пріоритетів - зокрема й операція в Курській області та ураження воєнних об’єктів вглиб країни-агресора. Основні зусилля зосереджуємо насамперед на стійкому утриманні рубежів і недопущенні просування противника, посиленні підготовки військовослужбовців та нарощенні безпілотної складової”, - зазначив він.

Окремо Сирський наголосив, що продовжується розвиток з’єднань та частин Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, морської піхоти, Сил безпілотних систем - шляхом нарощення безпілотних систем у їх складі.

“На землі насамперед насичуємо особовим складом і технікою ті підрозділи, які вже ведуть оборону на передньому краї. Водночас тривають заходи з переміщення та відрядження військовослужбовців із небойових до бойових військових частин”, - заявив він.

Головнокомандувач ЗСУ також зробив акцент на потребі покращити роботу в напрямку рекрутингу та посилення психологічної стійкості воїнів.

“Заходи з адаптації новачків, які прибувають із навчальних центрів, мають проводитись ще до початку їх залучення до виконання бойових завдань. Адже від того як ми підготуємо та навчимо людей залежить стійкість війська”, - наголосив він.