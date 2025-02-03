У Мінветеранів немає проєктів і програм у співпраці з USAID

У Міністерства у справах ветеранів немає проєктів і програм у співпраці з Американським агентством з міжнародного розвитку (USAID).

"У процесі виконання покладених на Мінветеранів завдань та функцій, проєкти і програми у співпраці з Американським агентством з міжнародного розвитку (USAID) не створювалися, не реєструвалися та не реалізовувалися", - йдеться у відповіді Мінветеранів на запит "Інтерфакс-Україна", в якому агентство цікавилося, як розпорядження Державного департаменту США про зупинку програм допомоги вплине на розвиток ветеранських програм в Україні.

В той же час, у відомстві відзначили, що міністерство не у всіх проєктах міжнародної технічної допомоги виступає бенефіціаром чи реципієнтом.

Кріс того, в Мінветеранів заявили, що уряд України розвиває власну систему підтримки ветеранів війни, включаючи реабілітацію, соціальну інтеграцію та працевлаштування.

Як повідомлялося, Американське агентство з міжнародного розвитку (USAID) в Україні отримало наказ призупинити фінансування всіх проєктів через розпорядження Держдепартаменту США про зупинення програм допомоги іншим країнам на 90 днів.

Раніше Держдепартамент США оголосив негайну широкомасштабну паузу в наданні іноземної допомоги. Очікується, що Держдепартамент протягом 85 днів з моменту оприлюднення вказівок підготує доповідь, яка супроводжуватиме рекомендації держсекретаря Марко Рубіо президенту Дональду Трампу щодо того, які програми іноземної допомоги продовжувати, а які - припинити.

На початку лютого Адміністрація президента США відправила у вимушену відпустку близько сотні співробітників USAID і вивчає можливість реорганізації цієї структури.