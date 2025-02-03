Інтерфакс-Україна
Події
09:42 03.02.2025

Аварійні відключення е/е застосовані в низці областей – "ДТЕК" та обленерго

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Аварійні відключення е/е застосовані в низці областей – "ДТЕК" та обленерго
Фото: Pixabay

Аварійні відключення е/е застосовані в Дніпропетровській, Донецькій, Полтавській, Сумській областях, повідомив енергохолдинг "ДТЕК" та оператори системи розподліу (ОСР, обленерго).

"В області застосовано ГАВ! За розпорядженням НЕК "Укренерго", 3 лютого о 08:25 отримана команда на ведення 1-2 черги ГАВ",  – йдеться в повідомленні "Полтаваобленерго" в Facebook.

Подібна інформація і в "Сумиобленерго".

"Дніпропетровщина, Донеччина: екстрені відключення. За командою "Укренерго" у Дніпропетровській та Донецькій областях застосовуються екстрені відключення", – написав ДТЕК в Телеграм.

Раніше повідомлялося про аварійні відключення у Кіровоградській області.

Причина відключень не вказується, інформації від "Укренерго" на цей час немає.

Теги: #аварійні_відключення

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