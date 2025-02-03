Мінкультури звернулося до ЮНЕСКО стосовно санкцій за пошкодження пам’яток в Одесі

Україна вивчає можливість запуску спеціальної процедури прискореного моніторингу руйнувань будівлі Одеської обласної філармонії, повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

"Увечері 31 січня внаслідок балістичного обстрілу, завданого російським агресором, пошкоджені пам’ятки культурної спадщини в історичному середмісті Одеси. Пошкоджень зазнали 26 будівель, які знаходяться в зоні охорони ЮНЕСКО, серед яких — готель "Бристоль", Музей західного і східного мистецтва, Історико-краєзнавчий музей, Музей іноземних письменників. Крім того, в будівлі Одеської обласної філармонії імені Давида Ойстраха, збудованої у 1894 році до сторіччя Одеси, вибито вікна та пошкоджено фасади. Ця пам’ятка перебуває під посиленим захистом ЮНЕСКО", - йдеться в повідомленні міністерства.

В зв'язку з цим, міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький зазначив, що відомство вже звернулося до колег з ЮНЕСКО з проханням вжити необхідних заходів відповідно до Гаазької конвенції, щоб захистити об’єкти, які перебувають під охороною ЮНЕСКО, та опрацювати санкційний механізм стосовно тих, хто завдає шкоди культурній спадщині України.

"Точицький акцентував на тому, що росія повинна понести реальну міжнародно-правову відповідальність за скоєні злочини. Тому у партнерстві із союзниками має бути проведено спільну комплексну роботу для удосконалення механізмів притягнення до відповідальності агресора за руйнування культурної спадщини", - зазначили в Мінкультури.

Міністр впевнений, що союзники та партнери підтримають рішення щодо введення додаткових санкцій проти кожного, хто завдає шкоди культурній спадщині України.

"У цій справі важливим є залучення Міжнародного кримінального суду до процесу притягнення до відповідальності за воєнні злочини проти культурної спадщини. За словами очільника МКСК, у цьому контексті необхідно вдосконалити покроковий план дій для України, детально оцінити руйнування тисяч українських пам’яток, пошкоджених росією, і направити за ініціативи ЮНЕСКО висновки до Міжнародного кримінального суду щодо руйнування культурної спадщини", - йдеться в повідомленні.

Міністр також нагадав, що під час засідання Комітету Другого протоколу ЮНЕСКО у грудні 2024 року Україна запустила спеціальну процедуру прискореного моніторингу руйнувань будівлі Держпрому у Харкові, що також знаходиться під посиленим захистом Міжнародного гуманітарного права.

"Зараз наші фахівці вивчають можливість застосування такої ж процедури і щодо будівлі Одеської обласної філармонії. Будемо працювати з Комітетом ІІ Протоколу для запуску відповідних процедур" , — додав він.

Відзначається, що за тиждень днів відбудеться місія реактивного моніторингу ЮНЕСКО та ICOMOS до Одеси для напрацювання спільних рішень для захисту та збереження культурних цінностей в умовах війни.