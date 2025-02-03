Сирський про вбивство та поранення військових: Розраховуємо на повне і всебічне розслідування цих злочинів

Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський закликав до повного та всебічного розслідування злочинів проти військовослужбовців, які відбулися днями в Полтавській, Рівненській та Дніпропетровській області.

"Насильство щодо військовослужбовців - неприпустиме. Розраховуємо на повне і всебічне розслідування цих злочинів. Винні мають понести заслужене покарання", - написав він у фейсбуці.

Він зазначив, що за короткий проміжок часу в Полтавській, Рівненській та Дніпропетровській області постраждали та загинули військовослужбовці ЗСУ.

"На Полтавщині під час виконання військового обов’язку від рук убивці загинув військовослужбовець Збройних Сил України, який проходив службу в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. У Рівному військовослужбовці ЗС України зазнали поранень унаслідок підриву зловмисником вибухового пристрою. Ще один вибух пролунав на території РТЦК та СП в Павлограді Дніпропетровської області. Один із потерпілих у Рівному перебуває у важкому стані. Стан військовослужбовця, пораненого в Павлограді - стабільний, поранення легкі", - написав Сирський.

Головнокомандувач наголосив, що в умовах повномасштабної війни захист держави неможливий без заходів мобілізації. "В ЗСУ роблять все, щоб в ході мобілізаційних заходів не допускати випадки порушення прав людини. Сухопутні війська намагаються долати існуючі проблеми в роботі ТЦК, виправляти помилки, працюють над покращенням якості роботи ТЦК", - підкреслив він.