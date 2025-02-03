Інтерфакс-Україна
Події
07:55 03.02.2025

РФ вивела один носій "Калібрів" у Чорне море

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РФ вивела один носій "Калібрів" у Чорне море

В акваторії Чорного моря станом на 6:00 понеділка зафіксовані два ворожі кораблі, один із яких є ракетоносієм із загальним залпом до чотирьох ракет "Калібр", повідомляється в телеграмі Військово-морських сил Збройних Сил України.

Так, станом на 06:00 понеділка в Чорному морі 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет, однак в Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

Між тим, в Середземному морі 6 ворожих кораблів, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 22 ракет.

"За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили до Чорного моря – 4 судна, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор, до Азовського моря – 6 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор", - сказано в повідомленні.

 

Теги: #кораблі_рф

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