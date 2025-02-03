3 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1076 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1076 RUSSIAN AGRESSION

3 лютого відзначають Всесвітній день боротьби з ненормативною лексикою, День годування птахів, Міжнародний день золотистого ретривера, Всесвітній день вільного кохання, День жінки-лікаря.

Православна церква вшановує пам'ять святих Симеона Богоприємця і Анни Пророчиці.

День годування птахів

День, присвячений здоров’ю та виживанню диких птахів, що мешкають на подвір’ї. Є нагадуванням про пташок, особливо в найхолоднішу частину зими, коли джерел їжі для них не вистачає.

Цього дня народилися:

290 років від дня народження Ігнація Красицького (1735-1801), польського філософа, письменника, поета, драматурга, публіциста, журналіста, церковного діяча;

180 років від дня народження Карела Ґлазера (1845-1913), словенського літературознавця, мовознавця, перекладача;

110 років від дня народження Олександра Сергійовича Поваренних (1915-1986), українського вченого в галузі мінералогії та кристалохімії;

100 років від дня народження Бориса Миколайовича Андрійченка (1925-1999), українського прозаїка, публіциста.

Ще цього дня:

1913 — Набрала чинності Шістнадцята поправка до Конституції США, що дозволила Конгресу встановлювати федеральні податки на доходи;

1921 — У Тарнові (Польща) почала роботу "Рада республіки" — тимчасовий український уряд у вигнанні;

1926 — У Чехословаччині чеська мова стала офіційною мовою країни;

1929 — Завершився Перший конгрес Українських націоналістів (28 січня — 3 лютого) у Відні, де створено Організацію українських націоналістів, головою проводу якої було обрано Євгена Коновальця;

1930 — В Індії вперше членом місцевої ради став представник касти недоторканних;

1940 — У Вінніпегу створений Комітет українців Канади;

1954 — Мешканці Сіднея зустрічали в порту британську королеву Єлизавету II. Британський монарх вперше ступив на австралійську землю;

1956 — Відповідно до вказівок директивних органів, Міністерство культури УРСР здійснило ряд заходів із вилучення з фондів музеїв УРСР експонатів та документів, які відображають діяльність різних "антирадянських контрреволюційних організацій, портретів окремих буржуазно-націоналістичних діячів дореволюційної Росії, панської Польщі, Австро-Угорщини" та інших;

1962 — Уряд США запровадив ембарго на торгівлю з Кубою;

1969 — У Каїрі на Палестинському національному конгресі новим лідером Організації визволення Палестини обрано Ясіра Арафата — засновника і голову терористичної організації ФАТХ;

1977 — Полковник Менгісту Хайле Маріам став одноосібним правителем Ефіопії після вбивства восьми членів панівної Військової ради;

1981 — Гро Харлем Брундтланд стала першою у світі жінкою — прем'єр-міністром, очоливши уряд Норвегії;

1986 — Папа Римський Іван Павло II зустрівся в Калькутті з матір'ю Терезою;

1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Туреччиною;

1994 — Верховна Рада України ратифікувала в повному обсязі Договір про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-1);

1995 — Перші військові навчання НАТО на території колишньої НДР

2005 — Найдорожча у світі газета вийшла друком в Китаї. Спеціальний випуск "Economic Daily" в місті Шеньчжень був надрукований на золотому папері (вартість одного екземпляра газети становила 8000 доларів США);

2009 — Закінчився процес "Румунія проти України" у Міжнародному суді в Гаазі щодо статусу українського острова Зміїний та шельфу в Північно-Західному Чорномор'ї. Зміїний визнано саме островом, як на тому наполягала Україна (а не скелею, як доводили румуни), однак переважну частину спірної ВЕЗ віддано Румунії;

2010 — Скульптура роботи швейцарського майстра Альберто Джакометті "Людина, що крокує" ("L'homme qui marche") була продана на аукціоні Sotheby's за рекордну суму в 65 мільйонів фунтів (104,3 мільйона доларів);

2011 — Організація "Репортери без кордонів" заявила, що у рейтингу свободи слова "Репортерів без кордонів" Україна за рік президентства Януковича знизилась на 42 позиції та займає 131-е місце — після Іраку;

2014 — Під час Революції гідності в Києві ветерани-афганці та "Правий сектор" провели власні переговори з МВС та СБУ про звільнення заарештованих на підставі ухваленого закону про амністію. Апеляційний суд відпустив іще 8 затриманих на Грушевського. Комендант Євромайдану підтвердив, що майданівці готові звільнити частину вулиці Грушевського, зокрема якщо їхніх побратимів силовики випустять з-під арешту. Вночі у столиці спалахнули 4 автівки;

2015 — Італійський юрист і політик Серджо Матарелла обраний президентом Італії;

2021 — Указом президента введено в дію рішення РНБО, персональні економічні санкції та обмеження проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака, заблоковано проросійські телеканали 112, ЗІК та Newsone як пропагандистські.

Церковне свято:

Про Симеона та Анну відомо з епізоду в день Стрітення Господнього. Йосип із Марією принесли немовля Ісуса на сороковий день після народження до храму, щоб посвятити Богові, і старець Симеон узяв його на руки. Анна ж була свідком цієї події. Про самих Симеона та Анну відомо небагато. За переказами, Симеон прожив до 360 років. Під час правління єгипетського царя Птолемея II він був серед тих, хто перекладав Святе Письмо з єврейської на грецьку мову. У Книзі пророка Ісаї Симеон прочитав: "Се Діва в утробі прийме і народить Сина". Вирішивши, що тут помилка, він хотів виправити її, і замість "діва" написати "дружина", але його руку втримав ангел, який пообіцяв йому, що Симеон доживе і побачить, як збулося це пророцтво.

Також у Євангеліє від Луки сказано, що Анна, пророчиця, була благочестивою вдовою, а на момент зустрічі з Ісусом їй було 84 роки. Після Стрітення вона рознесла звістку, що на землю прийшов Месія.

Іменини: Василь, Володимир, Іван, Михайло, Микола, Павло, Роман, Семен, Тимофій, Ганна.