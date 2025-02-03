Інтерфакс-Україна
Події
05:00 03.02.2025

Росіяни обстріляли 13 громад Сумської області, є пошкодження

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Російські війська в неділю обстрілювали 13 громад Сумської області, є пошкодження, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Протягом дня росіяни здійснили 93 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 210 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Миколаївська сільська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Путивльська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади", - сказано в повідомленні.

Великописарівська громада: ворог бив з мінометів (21 вибух), артилерії (13 вибухів), FPV дронами (7 вибухів), з СПГ (9 вибухів), здійснив пуск НАР з гелікоптера (10 вибухів) та скинув ВОГ з БПЛА (3 вибухи).

Білопільська громада: відбулося скидання ВОГ з БПЛА (4 вибухи), мінометний обстріл (3 вибухи).

Есманьська громада: здійснено удар FPV дронами (5 вибухів), мінометні обстріли (6 вибухів), скидання ВОГ з БПЛА (4 вибухи).

Краснопільська громада: 28 мін скинули росіяни на територію громади. Також відбулося скидання ВОГ з БПЛА (5 вибухів), атака FPV дронами (9 вибухів).

Середино-Будська громада: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (4 вибухи), мінометний обстріл (6 вибухів), удари FPV дронами (4 вибухи). Внаслідок ударів пошкоджено 2 приватні будинки.

Зноб-Новгородська громада: відбулося скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух).

Новослобідська громада: ворог вдарив з мінометів (19 вибухів), FPV дронами (6 вибухів).

Хотінська громада: росіяни вдарили з артилерії (5 вибухів).

Сумська громада: здійснено ракетний удар (1 вибух), атаку БпЛА (1 вибух). Внаслідок пошкоджено нежитлове приміщення. Також виявлено та знищено БпЛА (2 вибухи).

Миропільська громада: ворог бив з мінометів (10 вибухів) та з РСЗВ (20 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено два приватних будинки та господарську споруду

Миколаївська громада: виявлено та знищено БпЛА (1 вибух).

Юнаківська громада: виявлено та знищено БпЛА (1 вибух). Крім того, 18 мін скинули росіяни на територію громади.

Шалигинська громада: зафіксовано удар FPV дроном (1 вибух).

Путивльська громада: завдано атаку FPV дроном (1 вибух).

Джерело: https://t.me/Sumy_news_ODA/33380

Теги: #сумська #обстріли

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