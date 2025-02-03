Адміністрація Трампа хоче реорганізувати USAID, але Маск заявив, що "їй час померти" - ЗМІ

Адміністрація президента США відправила у вимушену відпустку близько сотні співробітників Агентства з міжнародного розвитку (USAID) і вивчає можливість реорганізації цієї структури, передає Reuters.

За даними агентства, у ці вихідні майже 30 працівників бюро з питань законодавства та зв'язків з громадськістю USAID були від’єднані від електронної пошти. У результаті загальна кількість провідних співробітників відомства, відправлених у відпустку протягом останнього тижня, сягнула майже сотні.

Серед них двоє високопосадовців, які здійснюють нагляд за безпекою USAID. Раніше вони відмовилися передати секретні документи співробітникам Департаменту урядової ефективності (DOGE), очолюваного Ілоном Маском.

Зазначається, що чистки відбуваються після більш як тижневого хаосу всередині USAID – головного американського відомства, яке займається фінансовою підтримкою різних програм в усьому світі. Серед них - охорона здоров'я жінок у зонах конфліктів, доступ до чистої води, лікування ВІЛ, енергетична безпека, антикорупційна робота.

Веб-сайт USAID не працює з суботи.

За даними Reuters, Білий дім вивчає юридичні можливості для указу президента про реорганізацію USAID, аби покласти край незалежності агентства.

Тим часом мільярдер Ілон Маск, який виступає з критикою USAID, називає цю структуру "злочинною організацією" та зазначив: "Їй час померти".

"Чи знали ви, що USAID, використовуючи ваші податки, фінансувало дослідження біологічної зброї, у тому числі COVID-19, яка вбила мільйони людей?" – написав Маск у своїй соцмережі Х.

Між тим, Маск зробив посилання на джерело, яке поширює в соцмережах неперевірену інформацію, пов’язану з теоріями змов.

Джерела: https://www.reuters.com/world/us/more-usaid-staff-ousted-trump-administration-dismantles-aid-agency-2025-02-02/

https://x.com/elonmusk/status/1886129005759262964