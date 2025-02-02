Пасажиропотік через кордон знизився ще на 4% - Держприкордонслужба

Пасажиропотік через український кордон на тижні з 25 по 31 січня знизився ще на 4% порівняно з попереднім тижнем - до 435 тис., водночас із завершенням свят третій тиждень поспіль фіксується чистий приплив в Україну.

Як свідчать дані Держприкордонслужби у Facebook, кількість перетинів на виїзд зменшилася з 220 тис. до 213 тис., тоді як на в'їзд - з 233 тис. до 222 тис.

Кількість транспортних засобів, які прослідували через пункти пропуску, за тиждень скоротилася зі 119 тис. до 115 тис., тоді як потік машин із гуманітарними вантажами – з 586 до 493.

Як вказує Держприкордонслужба, цієї неділі станом на 12:00 невеликі черги з 5 легкових автомобілів були тільки на пунктах пропуску ПП "Лужанка" і "Вилок" на кордоні з Угорщиною.

Сумарні показники перетину кордону людьми цього тижня 2025 року вищі за минулорічні: тоді за подібні сім днів з України виїхало 205 тис., а в'їхало 202 тис., потік машин становив 112 тис. Минулого року цього тижня пасажиропотік стабілізувався і тримався на такому рівні вже практично до весняних шкільних канікул.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України, що розпочався з початком війни, змінився припливом, який тривав до 23 вересня 2022 року і становив 409 тис. осіб. Однак із кінця вересня, можливо під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксувалося перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в'їжджає. Воно тимчасово припинилося в другій половині грудня - на початку січня на період свят, проте потім знову відновилося і сумарно з кінця вересня 2022 року до першої річниці повномасштабної війни досягло 223 тис. осіб.

За другий рік повномасштабної війни кількість перетинів кордону на виїзд з України, за даними Держприкордонслужби, перевищила кількість перетинів на в'їзд на 25 тис., тоді як від початку третього року - ще на 188 тис.

Як зазначив на початку березня 2023 року заступник міністра економіки Сергій Соболєв, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%.

Нацбанк у січневому інфляційному звіті оцінив відтік з України 2024 року в 0,5 млн (за даними Держприкордонслужби - 0,315 млн). В абсолютних цифрах ідеться про зростання кількості мігрантів, які залишаються за кордоном, 2024 року до 6,8 млн. НБУ також зберіг прогноз відтоку 2025 року на рівні 0,2 млн.

Згідно з оновленими даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 16 січня 2025 року оцінювали в 6,303 млн, а загалом у світі - у 6,863 млн, що на 49 тис. більше, ніж на 16 грудня.

У самій Україні, за останніми даними ООН, 3,6 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО), у тому числі приблизно 160 тис. осіб перемістили з прифронтових районів на сході та півдні в період із травня по жовтень 2024 року у зв'язку з активізацією бойових дій.