Інтерфакс-Україна
Події
14:19 02.02.2025

Харківський бабак Тимко: Весна нікуди не йшла, але ще можливі невеликі морози

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Харківський бабак Тимко: Весна нікуди не йшла, але ще можливі невеликі морози
Фото: Харківський національний університет ім. В.Каразіна

Степовий бабак Тимко III, який живе на дослідницькій станції Харківського національного університету (ХНУ) ім. В. Каразіна в Нестерівці, традиційно 2 лютого зробив прогноз, коли чекати на прихід весни.

"Він каже, що цього року весна нікуди не йшла. Вона у нас є і буде. Каже, ще можуть бути морози невеликі і сніжок може вкрити землю. Але весна буде", - переклав віщування бабака завідувач станції Володимир Грубнік (відповідне відео розповсюдила пресслужба університету).

Вперше за 21 рік, на біостанції ХНУ День бабака відбувся без відвідувачів і преси. Через теплу погоду цьогоріч Тимко і його родичі взагалі не впадали у зимову сплячку і, за словами науковців, гості могли завдати тваринам додаткового стресу. Але Грубнік передав Тимкові ІІІ подарунок від студентів університету - кошик із фруктами.

Як відомо, на біостанції ХНУ День бабака відзначають із 2004 року. Тимко II передбачав погоду 7 разів після чого пішов на заслужений відпочинок. У 2017 р., крім приходу весни через 6 тижнів, він передбачив також, що ЄС надасть Україні безвізовий режим того ж року.

До цього прогнозами займався його попередник Тимко I, якого проводили на заслужену пенсію за віком.

Теги: #бабак #прогноз #тимко

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