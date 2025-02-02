Кількість загиблих від удару по Сумах 30 січня збільшилась до 11 осіб: у лікарні помер 18-річний юнак

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У неділю в лікарні помер 18-річний Денис Журба, який отримав поранення внаслідок ворожої атаки по багатопорхівці у Сумах 30 січня, повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар.

«Кількість загиблих зросла до 11-ти… Висловлюємо найщиріші співчуття рідним і близьким», - написав він у телеграм.

Раніше повідомлялось про 10-х загиблих в результаті влучання ворожого дрона у сумську багатоповерхівку 30 січня.