Інтерфакс-Україна
Події
13:15 02.02.2025

Кількість загиблих від удару по Сумах 30 січня збільшилась до 11 осіб: у лікарні помер 18-річний юнак

1 хв читати
Кількість загиблих від удару по Сумах 30 січня збільшилась до 11 осіб: у лікарні помер 18-річний юнак
Фото: https://t.me/dsns_telegram

У неділю в лікарні помер 18-річний Денис Журба, який отримав поранення внаслідок ворожої атаки по багатопорхівці у Сумах 30 січня, повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар. 

«Кількість загиблих зросла до 11-ти… Висловлюємо найщиріші співчуття рідним і близьким», - написав він у телеграм.

Раніше повідомлялось про 10-х загиблих в результаті влучання ворожого дрона у сумську багатоповерхівку 30 січня.

Теги: #суми

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:54 07.05.2025
У Сумах планується збудувати 4 "підземних школи"

У Сумах планується збудувати 4 "підземних школи"

23:19 06.05.2025
Рятувальники ліквідували пожежу на місці удару ворога в Сумах – ДСНС

Рятувальники ліквідували пожежу на місці удару ворога в Сумах – ДСНС

21:16 06.05.2025
В Сумах 7 і 8 травня оголошені днями жалоби

В Сумах 7 і 8 травня оголошені днями жалоби

19:56 06.05.2025
У Сумах вже три жертви: Чоловік та хлопчик померли в лікарні

У Сумах вже три жертви: Чоловік та хлопчик померли в лікарні

18:44 06.05.2025
Дитина загинула через удар балістикою по передмістю Сум, відомо також про 6 поранених, більшість з них — діти

Дитина загинула через удар балістикою по передмістю Сум, відомо також про 6 поранених, більшість з них — діти

23:27 18.04.2025
Росіяни за добу здійснили 124 обстріли прикордонних територій Сумщини, пошкоджено житлові будинки та об’єкти інфраструктури – ОВА

Росіяни за добу здійснили 124 обстріли прикордонних територій Сумщини, пошкоджено житлові будинки та об’єкти інфраструктури – ОВА

18:02 18.04.2025
Райффайзен Банк відкрив ще одне підземне відділення в Сумах

Райффайзен Банк відкрив ще одне підземне відділення в Сумах

12:40 18.04.2025
Сибіга засудив удар по цеху з виробництва пасок у Сумах: Ось вам і "традиційні християнські цінності" РФ

Сибіга засудив удар по цеху з виробництва пасок у Сумах: Ось вам і "традиційні християнські цінності" РФ

08:44 18.04.2025
Один загиблий та одна поранена унаслідок атаки ворожих БпЛА на хлібозавод у Сумах – прокуратура

Один загиблий та одна поранена унаслідок атаки ворожих БпЛА на хлібозавод у Сумах – прокуратура

05:48 18.04.2025
Попередньо один загиблий і один постраждалий внаслідок атаки російських БпЛА в Сумах – в.о. мера

Попередньо один загиблий і один постраждалий внаслідок атаки російських БпЛА в Сумах – в.о. мера

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: ключові елементи безпеки – ЗСУ та контингент підтримки

Україна та Коаліція охочих вимагають від РФ припинення вогню на 30 днів з понеділка, інакше санкції – Зеленський

Учасники зустрічі коаліції охочих у Києві провели розмову з Трампом, Україна готова до 30-денного припинення вогню з 12 травня– Сибіга

Шість посадовців матеріально-технічного забезпечення Нацгвардії відсторонені від посад - МВС

До Києва для зустрічі "коаліції рішучих" прибули Макрон, Стармер і Мерц, а також Туск

ОСТАННЄ

Глава МЗС Індії підтвердив домовленість про припинення вогню з Пакистаном

Зеленський: ключові елементи безпеки – ЗСУ та контингент підтримки

Україна та Коаліція охочих вимагають від РФ припинення вогню на 30 днів з понеділка, інакше санкції – Зеленський

Глава МЗС Пакистану підтвердив домовленість про припинення вогню з Індією

Рубіо: Уряди Індії і Пакистану домовилися про негайне припинення вогню і початок переговорів з широкого кола питань на нейтральному майданчику

Трамп оголосив про досягнення припинення вогню між Індією та Пакистаном

В коаліції охочих готові обговорити технічну реалізацію припинення вогню

Участь у розмові із закликом до 30-денного припинення війни взяли більше 20 лідерів Коаліції охочих

Учасники зустрічі коаліції охочих у Києві провели розмову з Трампом, Україна готова до 30-денного припинення вогню з 12 травня– Сибіга

ССО отримали FPV-дрони та мобільні комплекси – Порошенко передав допомогу на 30 млн гривень

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА