Інтерфакс-Україна
Події
09:46 01.02.2025

Число загиблих від ворожої атаки по багатоповерхівці в Сумах 30 січня збільшилось до 10

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Число загиблих від ворожої атаки по багатоповерхівці в Сумах 30 січня збільшилось до 10
Фото: https://t.me/dsns_telegram

У лікарні померла жінка, яка отримала поранення унаслідок атаки військ РФ по багатоповерхівці в м. Суми 30 січня, повідомила Сумська обласна прокуратура.

"У лікарні померла 76-річна жінка, яка отримала поранення унаслідок атаки ворога по багатоповерхівці в м. Суми 30 січня 2025 року. Тоді потерпілу затисло плитами, рятувальники її деблокували та передали медикам, однак отримані травми виявились несумісні з життям", - говориться у повідомленні прокуратури.

Від ворожої атаки усього загинуло 10 людей.

Теги: #обстріл #суми

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