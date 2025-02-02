В Одесі СБУ затримала російського агента, який шпигував за кораблями ЗСУ

В Одесі військова контррозвідка Служби безпеки затримала агента, які збирав для ФСБ дані про Сили оборони України в акваторії Чорного моря, повідомляє пресслужба СБУ.

За даними спецслужби, затриманий розвідував пункти базування та маршрути руху кораблів ЗСУ поблизу Одеського морпорту.

"Окупанти планували використати ці дані для підготовки бойових операцій у морській зоні з використанням крилатих ракет та дронів-камікадзе. Щоб направити ворожу зброю "в обхід" української ППО, агент отримав додаткове завдання: виявити вогневі позиції зенітно-ракетних комплексів та мобільних вогневих груп Сил оборони", - пояснили в СБУ.

Для збирання розвідданих зрадник об’їжджав узбережжя обласного центру на власному авто і приховано робив фото та фіксував геолокації військових об’єктів на телефон.

"Зібрані відомості агент месенджером передавав своєму російському куратору. Його особу та інші персональні дані вже встановлені Службою безпеки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що співробітники СБУ покроково задокументували злочини агента і затримали його за місцем проживання в Одесі. У помешканні затриманого виявили мобільний телефон та комп’ютер, які зловмисник використовував для комунікації з ФСБ.

За даними слідства, зрадником виявився 37-річний безробітний одесит, який потрапив у поле зору окупантів, коли шукав швидкі заробітки на Телеграм-каналах. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Служба безпеки також провела комплексні заходи для убезпечення позицій Сил оборони у південному регіоні.