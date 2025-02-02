Інтерфакс-Україна
Події
11:21 02.02.2025

В Полтаві загинула співробітниця "Нової пошти" і її родина

1 хв читати

Під час ракетного удару в Полтаві загинула співробітниця контакт-центру "Нової пошти" Олена Яворська, її чоловік Дмитро і їхня дочка - 9-річна Софія, повідомив співвласник компанії Володимир Поперешнюк.

"До останнього сподівалися на диво, але його, на жаль, не сталося. Вчорашній приліт у Полтаві торкнувся і "Нової Пошти" - росія вбила нашу колегу та її родину. Загинула співробітниця контакт-центру Нової Пошти Олена Яворська, її чоловік Дмитро і їхня донечка Софія, якій було всього 9 років", - написав Поперешнюк у фейсбуці в неділю.

Він повідомив, що за освітою Олена була вчителькою біології, утім у 2015 році влаштувалася у "Нову пошту". Родина Яворських жила на другому поверсі зруйнованого будинку.

"Команда "Нової Пошти", як і всі українці, у жалобі. Висловлюємо щирі співчуття близьким нашої Олени та родинам вбитих терористами полтавчан", - ідеться в дописі.

Раніше повідомлялось, що кількість загиблих у Полтаві зросла до 14 людей, із них 2 дитини.

Теги: #полтава #загиблі #нова_пошта

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:23 09.05.2025
"Нова пошта" закрила останнє відділення в Костянтинівці

"Нова пошта" закрила останнє відділення в Костянтинівці

12:03 06.05.2025
"Нова пошта" запустила першу когенераційну установку

"Нова пошта" запустила першу когенераційну установку

15:28 03.05.2025
У Львові 4 травня частково змінять рух на майже 40 маршрутах громадського транспорту через напівмарафон

У Львові 4 травня частково змінять рух на майже 40 маршрутах громадського транспорту через напівмарафон

18:15 01.05.2025
"Нова пошта" в 2024р. збільшила дохід на 22%, прибуток скоротила на 36,9%

"Нова пошта" в 2024р. збільшила дохід на 22%, прибуток скоротила на 36,9%

11:47 01.05.2025
"Нова пошта" в I кв. збільшила дохід на 21,3%, скоротивши чистий прибуток в 1,7 раза

"Нова пошта" в I кв. збільшила дохід на 21,3%, скоротивши чистий прибуток в 1,7 раза

15:02 30.04.2025
Megogo Books і "Нова пошта" запустили доставку книжок до 15 країн Європи

Megogo Books і "Нова пошта" запустили доставку книжок до 15 країн Європи

16:44 26.04.2025
Кількість поранених через ворожі обстріли Донеччини зросла до 8 людей - прокуратура

Кількість поранених через ворожі обстріли Донеччини зросла до 8 людей - прокуратура

14:43 25.04.2025
Внаслідок атаки БпЛА в Павлограді 3 людини загинули та 15 постраждали, в тому числи троє дітей - прокуратура

Внаслідок атаки БпЛА в Павлограді 3 людини загинули та 15 постраждали, в тому числи троє дітей - прокуратура

14:46 24.04.2025
Серед загиблих у Києві - брат із сестрою у віці 19 і 21 років

Серед загиблих у Києві - брат із сестрою у віці 19 і 21 років

14:26 24.04.2025
У Полтаві внаслідок нічної атаки 8 постраждалих, пошкоджені 33 багатоквартирні та 85 приватних будинків

У Полтаві внаслідок нічної атаки 8 постраждалих, пошкоджені 33 багатоквартирні та 85 приватних будинків

ВАЖЛИВЕ

До Києва для зустрічі "коаліції рішучих" прибули Макрон, Стармер і Мерц, а також Туск

Єрмак обговорив з Рубіо припинення вогню та перспективи мирного врегулювання

Єрмак: Для нас важливо, щоб припинення вогню було повне, безумовне, і саме в цьому полягає українська позиція

Внаслідок авіаудару на Сумщині загинула людина, ще одна зазнала поранень – ОВА

Зеленський ввів в дію санкції проти 58 росіян і 74 юросіб, серед них є компанії з Ірану, Узбекистану та Китаю (Гонконг)

ОСТАННЄ

Мерц заявив про посилення санкцій проти Росії, якщо Путін відкине пропозиції 30-денного припинення вогню

Росія закрила на 12 і 13 травня повітряний простір над Капустіним Яром, звідки била "орешником"

У Києві Зеленський та європейські лідери вшанували пам’ять загиблих воїнів

Іран готується поставити в Росію пускові установки для балістичних ракет малої дальності - Reuters

Естонія передала техніку та обладнання для психологічних підрозділів ДСНС України

ЄС підтримує заклик до 30-денного припинення вогню в Україні - Каллас

Станція метро "Майдан незалежності" відновила роботу у звичайному режимі – КМДА

Росіяни вбили двох жителів Донеччини 9 травня - обладміністрація

Рубіо і Вадефуль обговорили припинення війни в Україні - Держдеп

В ЦПД прокоментували умови Кремля щодо перемир’я: Росія продовжує показувати, що миру не хоче

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА