В Полтаві загинула співробітниця "Нової пошти" і її родина

Під час ракетного удару в Полтаві загинула співробітниця контакт-центру "Нової пошти" Олена Яворська, її чоловік Дмитро і їхня дочка - 9-річна Софія, повідомив співвласник компанії Володимир Поперешнюк.

"До останнього сподівалися на диво, але його, на жаль, не сталося. Вчорашній приліт у Полтаві торкнувся і "Нової Пошти" - росія вбила нашу колегу та її родину. Загинула співробітниця контакт-центру Нової Пошти Олена Яворська, її чоловік Дмитро і їхня донечка Софія, якій було всього 9 років", - написав Поперешнюк у фейсбуці в неділю.

Він повідомив, що за освітою Олена була вчителькою біології, утім у 2015 році влаштувалася у "Нову пошту". Родина Яворських жила на другому поверсі зруйнованого будинку.

"Команда "Нової Пошти", як і всі українці, у жалобі. Висловлюємо щирі співчуття близьким нашої Олени та родинам вбитих терористами полтавчан", - ідеться в дописі.

Раніше повідомлялось, що кількість загиблих у Полтаві зросла до 14 людей, із них 2 дитини.