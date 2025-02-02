У Полтаві вже 14 загиблих внаслідок ракетного удару – ОВА

Фото: ДСНС

Кількість загиблих у Полтаві зросла до 14 людей, із них 2 дитини, уточнює дані про наслідки ракетного удару 1 лютого військова обласна адміністрація (ОВА) станом на 10:43 неділі, 2 лютого.

"Кількість загиблих зросла до 14 людей, із них 2 дитини. Одна людина померла в лікарні. 17 травмованих, із них 4 дитини. Врятували 22 людини. Психологи ДСНС та Нацполіції допомогли 206 людям, із них 11 дітей", - інформували в ОВА.

Як повідомлялося, внаслідок ракетного удару в Полтаві 1 лютого зруйнований під’їзд багатоповерхового житлового будинку з 1 по 5 поверх, виникла пожежа. Повідомлялося про загибель 12 людей, включаючи двох дітей. Пошкоджені сусідні будинки та 12 авто.