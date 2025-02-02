Рятувальники загасили масштабну пожежу, спровоковану нічним ударом по Харкову

У Харкові ліквідовано пожежу у виробничо-складській будівлі, яка сталася внаслідок нічного удару ворожого БПЛА по території цивільного підприємства у Слобідському районі міста.

"О 09:30 2 лютого ліквідовано пожежу на цивільному підприємстві у Слобідському районі Харкова, спричинену ворожим обстрілом цієї ночі", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Вогонь охопив 2000 кв.м.

О 1:27 пожежу було локалізовано.

До ліквідації наслідків ворожого обстрілу було залучено 45 рятувальників та 8 одиниць техніки ДСНС.