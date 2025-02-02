Інтерфакс-Україна
Події
08:49 02.02.2025

Росіяни зранку обстріляли Херсон, вбито жінку і травмовано чоловіка – ОВА

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Росіяни зранку обстріляли Херсон, вбито жінку і травмовано чоловіка – ОВА

Дніпровський район Херсона зранку опинився під ворожим вогнем, внаслідок "прильоту" загинула літня жінка, вибухову травму отримав чоловік, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"З самого ранку російські війська вкрили вогнем Дніпровський район Херсона. Через “приліт” снаряду в житловий будинок загинула жінка 1952 року народження. Також через ворожий обстріл 50-річний чоловік, який перебував на подвірʼї, дістав вибухову травму та контузію. Потерпілий – під наглядом лікарів", - написав Прокудін у телеграм-каналі у неділю, 2 лютого.

Голова ОВА також інформував про наслідки обстрілів за минулу добу. За його даними, через російську агресію 2 людини загинули, ще 3 - дістали поранення.

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Велетенське, Інженерне, Садове, Придніпровське, Наддніпрянське, Зеленівка, Берислав, Новорайськ, Золота Балка, Нововоронцовка, Дніпровське, Іванівка, Кізомис, Львове, Миколаївка, Милове, Монастирське, Ольгівка, Осокорівка, Саблуківка, Софіївка, Станіслав, Токарівка, Томина Балка, Тягинка, Українка, Шляхове та місто Херсон", - уточнив Прокудін.

За його словами, російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 7 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарчу споруду, гараж та приватні автомобілі.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією Херсонської області знищили 1 "Shahed-131/136".

 

 

Теги: #херсонська_область #обстріли

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