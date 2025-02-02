Сили оборони за добу ліквідували 1320 окупантів - Генштаб

Українські бійці знищили 1320 окупантів, 6 танків, 14 бронемашин, 45 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 99 безпілотників, 82 одиниці авто і спецтехніки, повідомили про втрати ворога за минулу добу у Генштабі Збройних сил України в неділю вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.02.25 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 840360 (+1320) осіб, танків ‒ 9908 (+6) од, бойових броньованих машин ‒ 20667 (+14) од, артилерійських систем– 22538 (+45) од, РСЗВ – 1267 (+1) од, засоби ППО ‒ 1050 (+0) од, літаків – 369 (+0) од, гелікоптерів – 331 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23793 (+99), крилаті ракети ‒ 3054 (+0), кораблі /катери ‒ 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 35709 (+80) од, спеціальна техніка ‒ 3729 (+2)", - зазначено у зведенні.

Дані уточнюються.